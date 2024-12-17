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Гражданство Украины должно быть доступно каждому украинцу, независимо от того, где он живет или в каких условиях оказался — Елена Шуляк

16:35, 17 декабря 2024
Глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк прокомментировала принятие за основу законопроекта о множественном гражданстве.
Гражданство Украины должно быть доступно каждому украинцу, независимо от того, где он живет или в каких условиях оказался — Елена Шуляк
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 декабря приняла в первом чтении законопроект 11469 года о множественном гражданстве, который внес Президент Владимир Зеленский.

Этим законопроектом определяются случаи допустимости множественности гражданства (подданства) и вводится новый принцип – «определение правового режима одновременной принадлежности гражданина Украины к гражданству (подданству) двух или более государств».

Глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк подчеркнула, что гражданство Украины должно быть доступным для каждого украинца, независимо от того, где он живет или в каких условиях оказался.

"Законодательная инициатива Президента Владимира Зеленского направлена ​​на устранение препятствий для приобретения и сохранения гражданства Украины. Это реальный шаг для тех, кто хочет вернуться домой, восстановить свои права и снова почувствовать, что Украина – это их дом", – написала Шуляк в Фейсбук.

Также депутат сообщила, что предусматривает законопроект:

1. Допустимість множинного громадянства: законопроєкт закріплює випадки, коли особа може мати громадянство інших держав спільно з українським.

2. Спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які:

- проходять військову службу у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях України;

-  є членами їхніх родин (подружжя або діти).

3. Збереження громадянства для українців, які вимушено покинули країну через війну.

4. Перегляд підстав для втрати громадянства, включно з: добровільним набуттям громадянства держави-агресора чи окупанта;

- використанням іноземного паспорта на території України, що загрожує нацбезпеці.

5.Скасування громадянства за обман: громадянство може бути втрачено, якщо особа подала неправдиві дані чи підроблені документи під час його набуття.

6. Особливі умови для іноземців-учасників бойових дій: іноземці та особи без громадянства, які допомагали ЗСУ чи підрозділам тероборони під час війни, отримують спрощений порядок легалізації.

7. Право на подання недійсного паспорта: іноземці, що служили в Україні, можуть подавати документи з простроченим терміном дії для оформлення посвідки на проживання.

8. Позбавлення громадянства за злочини проти України. Законопроєкт передбачає втрату громадянства для осіб, засуджених за:

-злочини проти нацбезпеки;

- тероризм;

- участь у збройній агресії проти України.

9. Удосконалення умов набуття громадянства: врегульовуються умови громадянства за народженням, територіальним походженням та при вступі до громадянства України.

10. Національна безпека та демографічний розвиток: законопроєкт спрямований на зміцнення національної єдності, підтримку демографічного відновлення та захист національних інтересів України.

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законопроект гражданство

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