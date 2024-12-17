Громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе чи в яких умовах опинився — Олена Шуляк

Очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк прокоментувала прийняття за основу законопроекту про множинне громадянство.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 грудня прийняла в першому читанні законопроект 11469 про множинне громадянство, який вніс Президент Володимир Зеленський.

Цим законопроектом визначаються випадки допустимості множинності громадянства (підданства) і запроваджується новий принцип – «визначення правового режиму одночасної належності громадянина України до громадянства (підданства) двох або більше держав».

Очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк наголосила, що громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе чи в яких умовах опинився.

"Законодавча ініціатива Президента Володимира Зеленського спрямована на усунення перепон для набуття та збереження громадянства України. Це реальний крок для тих, хто хоче повернутися додому, відновити свої права та знову відчути, що Україна - це їхній дім", - написала Шуляк у Фейсбук.

Також депутатка повідомила, що передбачає законопроект:

1. Допустимість множинного громадянства: законопроєкт закріплює випадки, коли особа може мати громадянство інших держав спільно з українським.

2. Спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які:

- проходять військову службу у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях України;

- є членами їхніх родин (подружжя або діти).

3. Збереження громадянства для українців, які вимушено покинули країну через війну.

4. Перегляд підстав для втрати громадянства, включно з: добровільним набуттям громадянства держави-агресора чи окупанта;

- використанням іноземного паспорта на території України, що загрожує нацбезпеці.

5.Скасування громадянства за обман: громадянство може бути втрачено, якщо особа подала неправдиві дані чи підроблені документи під час його набуття.

6. Особливі умови для іноземців-учасників бойових дій: іноземці та особи без громадянства, які допомагали ЗСУ чи підрозділам тероборони під час війни, отримують спрощений порядок легалізації.

7. Право на подання недійсного паспорта: іноземці, що служили в Україні, можуть подавати документи з простроченим терміном дії для оформлення посвідки на проживання.

8. Позбавлення громадянства за злочини проти України. Законопроєкт передбачає втрату громадянства для осіб, засуджених за:

-злочини проти нацбезпеки;

- тероризм;

- участь у збройній агресії проти України.

9. Удосконалення умов набуття громадянства: врегульовуються умови громадянства за народженням, територіальним походженням та при вступі до громадянства України.

10. Національна безпека та демографічний розвиток: законопроєкт спрямований на зміцнення національної єдності, підтримку демографічного відновлення та захист національних інтересів України.

Нагадаємо, що законопроект про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду.