Практика судів
  1. В Україні

Громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе чи в яких умовах опинився — Олена Шуляк

16:35, 17 грудня 2024
Очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк прокоментувала прийняття за основу законопроекту про множинне громадянство.
Громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе чи в яких умовах опинився — Олена Шуляк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета»Верховна Рада 17 грудня прийняла в першому читанні законопроект 11469 про множинне громадянство, який вніс Президент Володимир Зеленський.

 Цим законопроектом визначаються випадки допустимості множинності громадянства (підданства) і запроваджується новий принцип – «визначення правового режиму одночасної належності громадянина України до громадянства (підданства) двох або більше держав».

Очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк наголосила, що громадянство України має бути доступним для кожного українця, незалежно від того, де він живе чи в яких умовах опинився.

"Законодавча ініціатива Президента Володимира Зеленського спрямована на усунення перепон для набуття та збереження громадянства України. Це реальний крок для тих, хто хоче повернутися додому, відновити свої права та знову відчути, що Україна - це їхній дім", - написала Шуляк у Фейсбук.

Також депутатка повідомила, що передбачає законопроект:

1. Допустимість множинного громадянства: законопроєкт закріплює випадки, коли особа може мати громадянство інших держав спільно з українським.

2. Спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які:

- проходять військову службу у ЗСУ, Нацгвардії, інших формуваннях України;

-  є членами їхніх родин (подружжя або діти).

3. Збереження громадянства для українців, які вимушено покинули країну через війну.

4. Перегляд підстав для втрати громадянства, включно з: добровільним набуттям громадянства держави-агресора чи окупанта;

- використанням іноземного паспорта на території України, що загрожує нацбезпеці.

5.Скасування громадянства за обман: громадянство може бути втрачено, якщо особа подала неправдиві дані чи підроблені документи під час його набуття.

6. Особливі умови для іноземців-учасників бойових дій: іноземці та особи без громадянства, які допомагали ЗСУ чи підрозділам тероборони під час війни, отримують спрощений порядок легалізації.

7. Право на подання недійсного паспорта: іноземці, що служили в Україні, можуть подавати документи з простроченим терміном дії для оформлення посвідки на проживання.

8. Позбавлення громадянства за злочини проти України. Законопроєкт передбачає втрату громадянства для осіб, засуджених за:

-злочини проти нацбезпеки;

- тероризм;

- участь у збройній агресії проти України.

9. Удосконалення умов набуття громадянства: врегульовуються умови громадянства за народженням, територіальним походженням та при вступі до громадянства України.

10. Національна безпека та демографічний розвиток: законопроєкт спрямований на зміцнення національної єдності, підтримку демографічного відновлення та захист національних інтересів України.

Нагадаємо, що законопроект про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 
законопроект громадянство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

Президент підписав закон, за яким суди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Володимир Зеленський підписав закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Законопроект Президента про зміну підстав набуття та втрати громадянства України спрямують до Конституційного Суду

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про множинне громадянство, але вирішила поцікавитися думкою Конституційного Суду України.

Прикордонники пішли у наряд на кордон, але зникли – суд вирішив, хто в цьому винуватий

Прикордонники-земляки втекли у сусідню країну, а винним визнали їх колегу-чергового.

Перед продажем потрібно буде зняти авто з обліку – Верховна Рада ухвалила зміни до порядку торгівлі вживаними автомобілями

Перед відчуженням транспортного засобу суб’єкту господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами, власник такого транспортного засобу зобов’язаний буде зняти його з обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео