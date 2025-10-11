Три поїзди Укрзалізниці «замінували»

«Замінування» поїздів Київ — Варшава, Дніпро — Київ і Тернопіль — Київ виявилося неправдивим.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила про «замінування» трьох поїздів далекого сполучення: №68/20 Київ — Варшава, №733 Дніпро — Київ і №748 Тернопіль — Київ.

Поїзди були вимушено зупинені, пасажирів евакуювали та відвели на безпечну відстань.

Вибухотехніки спільно з правоохоронцями провели обстеження потягів, вибухових речовин не виявили.

Рух поїздів відновлено, затримка склала менше години.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.