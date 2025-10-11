Три поезда Укрзализныци «заминировали»

«Заминирование» поездов Киев — Варшава, Днепр — Киев и Тернополь — Киев оказалось ложным.

Укрзализныця сообщила о «заминировании» трех поездов дальнего следования: №68/20 Киев — Варшава, №733 Днепр — Киев и №748 Тернополь — Киев.

Поезда были вынужденно остановлены, пассажиров эвакуировали и отвели на безопасное расстояние.

Взрывотехники совместно с правоохранителями провели обследование поездов, взрывчатых веществ не обнаружили.

Движение поездов восстановлено, задержка составила менее часа.

