Хто звільнюється від сплати земельного податку — список

Від сплати земельного податку звільняються 5 категорій громадян.

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадало, що пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено у статі 281 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

Так, згідно з пунктом 281.1 статті 281 Кодексу від сплати земельного податку звільняються:

- особи з інвалідністю першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до пункту 281.2 статті 281 Кодексу звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 Кодексу, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

▪️ для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

▪️ для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

▪️ для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

▪️ для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

▪️ для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

