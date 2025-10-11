Практика судов
Кто освобождается от уплаты земельного налога — список

18:06, 11 октября 2025
От уплаты земельного налога освобождаются 5 категорий граждан.
Главное управление ГНС в Николаевской области напомнило, что льготы по уплате земельного налога для физических лиц указаны в статье 281 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Так, согласно пункту 281.1 статьи 281 Кодекса, от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года № 3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно пункту 281.2 статьи 281 Кодекса, освобождение от уплаты налога за земельные участки, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц пунктом 281.1 статьи 281 Кодекса, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

▪️ для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

▪️ для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

▪️ для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

▪️ для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

▪️ для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

