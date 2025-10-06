Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Кабмін постановою від 3 жовтня 2025 року №1257 затвердив Порядок тимчасового обмеження доступу до інформації щодо підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу. Обмеження передбачене на час воєнного стану.

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони.

При цьому відсутній механізм погодження такого обмеження з іншими органами. Крім того, не визначено чітких критеріїв, яку саме інформацію можна обмежувати — чи тільки «оборонні» дані, наприклад, місцезнаходження, чи будь-які корпоративні відомості (про бенефіціарів, судові спори, фінансові звіти тощо).

Порядок покладає на «постачальників послуг» обов’язок обмежити доступ до інформації за листом Міноборони. При цьому незрозуміло, як мають виконувати ці вимоги приватні суб’єкти.

Не передбачено єдиного реєстру поданих запитів, що унеможливлює відстеження, хто саме і коли звертався.

Незрозуміло також, чи стосується це обмеження всіх публічних реєстрів (ЄДР, судовий реєстр, тендери), і це може викликати плутанину серед розпорядників.

Чи має, до прикладу, ДП «Інформаційні судові системи» закривати у Реєстрі судові рішення стосовно таких «критичних» суб’єктів на підставі самих лише листів Міноборони – порядок чіткої відповіді не дає.

Законодавча основа

Нагадаємо, що наразі прийнято цілих два закони, якими доручено уряду врегулювати відповідний порядок обмеження.

Так, Президент підписав Закон №4576-ІХ «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів» (законопроект 11533).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», як цей закон, так і прийнятий з ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) щодо закриття інформації про підприємства Defence City з переліку Міноборони, який набув чинності 5 жовтня, доповнюють прикінцеві положення закону про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом 4.

Як наслідок, у разі набуття чинності обидвома законами, закон про публічні електронні реєстри матиме одразу два підпункти 4 різного змісту, які регулюватимуть порядок обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства.

В одній версії норми будуть обмежуватися дані про підприємства так званого «Дефенс сіті», які визначить Міноборони, в іншій – порядок повністю визначатиме Кабмін.

Який механізм обмеження інформації про підприємства

Як вказав Кабмін у постанові, для цілей цього Порядку оприлюдненням вважається розміщення у відкритому доступі інформації як на платній, так і безоплатній основі, але оприлюдненням не вважається надання доступу до інформації за умови попередньої ідентифікації отримувача такої інформації за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Підприємство подає запит

Підприємства, установи та організації, які відповідно до Критеріїв та порядку визначення «критичності», що затверджені постановою уряду від 27 січня 2023 року №76, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу або критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, можуть звернутися до Міноборони із письмовим запитом про тимчасове обмеження доступу до інформації про такі підприємства, оприлюдненої у публічних електронних реєстрах та на електронних інформаційних ресурсах.

Запит подається Міноборони в електронній формі та має містити:

найменування підприємства;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

вичерпний перелік публічних електронних реєстрів та електронних інформаційних ресурсів (або конкретної інформації із таких публічних електронних реєстрів та електронних інформаційних ресурсів), щодо яких у підприємства є потреба в тимчасовому обмеженні доступу до інформації про нього;

вичерпний перелік суб’єктів господарювання недержавної форми власності, зокрема постачальників електронних комунікаційних послуг, за допомогою веб-сайтів (веб-порталів та інших веб-ресурсів) та (або) інших електронних ресурсів (зокрема мобільних додатків) яких здійснюється оприлюднення інформації (далі — постачальник послуг), щодо якої в підприємства є потреба в тимчасовому обмеженні доступу;

копію наказу про визначення підприємства критично важливим (крім випадків, коли відповідний наказ був виданий Міноборони).

На запит накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженого представника підприємства та надсилається на визначену Міноборони адресу електронної пошти.

Підприємство несе відповідальність за неправильність, неповноту та неактуальність даних, що наведені в запиті та надаються разом із ним.

Щодо одного і того ж постачальника послуг підприємство може подавати до Міноборони не більше одного запиту впродовж одного місяця.

У разі коли отриманий запит відповідає вимогам Порядку, Міноборони не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його отримання звертається шляхом надсилання листа в електронній формі до постачальника послуг, визначеного в запиті, про необхідність забезпечення ним тимчасового обмеження доступу до інформації про відповідне підприємство.

У разі невідповідності запиту вимогам Міноборони повідомляє про це підприємство шляхом надсилання йому листа в електронній формі.

Відновлення інформації в публічному реєстрі

Підприємство зобов’язане поінформувати Міноборони про позбавлення його статусу критично важливого не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем ухвалення уповноваженим органом відповідного рішення (крім випадків, коли відповідний наказ був виданий Міноборони). Втім, санкцій за таке «неінформування» порядок не передбачає.

У разі відсутності необхідності в подальшому обмеженні доступу до інформації підприємство, щодо якого вжито заходів до її обмеження, може звернутися до Міноборони із відповідним листом. Лист надсилається до Міноборони в електронній формі із накладанням КЕП уповноваженого представника підприємства.

Міноборони не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформації інформує постачальника послуг, який забезпечує тимчасове обмеження доступу до інформації, про відновлення її оприлюднення шляхом надсилання листа.

Постачальник послуг після надходження відповідного листа від Міноборони зобов’язаний не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня його отримання вжити всіх необхідних організаційних, технічних та інших заходів до забезпечення тимчасового обмеження доступу до інформації про відповідні підприємства, зазначені в листі Міноборони, або відновлення її оприлюднення.

У цей же строк постачальник послуг зобов’язаний поінформувати Міноборони про вжиті заходи та їх результати шляхом надсилання відповідного листа.

Відновлення оприлюднення інформації, щодо якої було здійснено тимчасове обмеження доступу, здійснюється постачальником послуг у таких випадках:

щодо всіх підприємств, для яких було здійснено тимчасове обмеження доступу до інформації за їх власною ініціативою, — не пізніше одного місяця з дня, наступного за днем припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану;

щодо конкретного підприємства в разі позбавлення такого підприємства статусу критично важливого — не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання постачальником послуг відповідного листа Міноборони;

щодо конкретного підприємства на підставі листа Міноборони у зв’язку із зверненням відповідного підприємства — не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного листа Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

