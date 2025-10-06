Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Кабмин постановлением от 3 октября 2025 года №1257 утвердил Порядок временного ограничения доступа к информации о предприятиях, учреждениях и организациях в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ограничение предусмотрено на время военного положения.

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны.

При этом отсутствует механизм согласования такого ограничения с другими органами. Кроме того, не определены четкие критерии, какую именно информацию можно ограничивать — только ли «оборонные» данные, например, местонахождение, или любые корпоративные сведения (о бенефициарах, судебных спорах, финансовой отчетности и т. п.).

Порядок возлагает на «поставщиков услуг» обязанность ограничить доступ к информации по письму Минобороны. При этом непонятно, как должны выполнять эти требования частные субъекты.

Не предусмотрен единый реестр поданных запросов, что делает невозможным отслеживание, кто именно и когда обращался.

Неясно также, касается ли это ограничение всех публичных реестров (ЕГР, судебного реестра, тендеров), и это может вызвать путаницу среди распорядителей.

Должно ли, например, ГП «Информационные судебные системы» закрывать в Реестре судебные решения в отношении таких «критических» субъектов на основании одних лишь писем Минобороны — порядок четкого ответа не дает.

Законодательная основа

Напомним, что в настоящее время приняты сразу два закона, которыми поручено правительству урегулировать соответствующий порядок ограничения.

Так, Президент подписал Закон №4576-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров» (законопроект 11533).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», как этот закон, так и принятый с ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) о закрытии информации о предприятиях Defence City из перечня Минобороны, который вступил в силу 5 октября, дополняют заключительные положения закона о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом 4.

В результате, в случае вступления в силу обоих законов, закон о публичных электронных реестрах будет содержать сразу два подпункта 4 разного содержания, которые регулируют порядок ограничения доступа к информации об оборонных предприятиях.

В одной версии нормы будут ограничиваться данные о предприятиях так называемого «Дефенс сити», которые определит Минобороны, в другой — порядок полностью будет определять Кабмин.

Каков механизм ограничения информации о предприятиях

Как указал Кабмин в постановлении, для целей этого Порядка опубликованием считается размещение в открытом доступе информации как на платной, так и на бесплатной основе, но опубликованием не считается предоставление доступа к информации при условии предварительной идентификации получателя такой информации с помощью квалифицированной электронной подписи.

Предприятие подает запрос

Предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с Критериями и порядком определения «критичности», утвержденными постановлением правительства от 27 января 2023 года №76, признаны критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса или критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, могут обратиться в Минобороны с письменным запросом о временном ограничении доступа к информации о таких предприятиях, опубликованной в публичных электронных реестрах и на электронных информационных ресурсах.

Запрос подается в Минобороны в электронной форме и должен содержать:

наименование предприятия;

идентификационный код согласно ЕГРПОУ;

исчерпывающий перечень публичных электронных реестров и электронных информационных ресурсов (или конкретной информации из таких реестров и ресурсов), в отношении которых у предприятия есть необходимость во временном ограничении доступа к информации о нем;

исчерпывающий перечень субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности, в частности поставщиков электронных коммуникационных услуг, посредством веб-сайтов (веб-порталов и других веб-ресурсов) и (или) других электронных ресурсов (включая мобильные приложения) которых осуществляется публикация информации (далее — поставщик услуг), в отношении которой у предприятия есть необходимость во временном ограничении доступа;

копию приказа о признании предприятия критически важным (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны).

На запрос накладывается квалифицированная электронная подпись уполномоченного представителя предприятия и направляется на определенный Минобороны адрес электронной почты.

Предприятие несет ответственность за неправильность, неполноту и неактуальность данных, указанных в запросе и предоставленных вместе с ним.

В отношении одного и того же поставщика услуг предприятие может подавать в Минобороны не более одного запроса в течение одного месяца.

В случае, если полученный запрос соответствует требованиям Порядка, Минобороны не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня его получения обращается путем направления письма в электронной форме к поставщику услуг, указанному в запросе, о необходимости обеспечения им временного ограничения доступа к информации о соответствующем предприятии.

В случае несоответствия запроса требованиям Минобороны уведомляет об этом предприятие путем направления ему письма в электронной форме.

Восстановление информации в публичном реестре

Предприятие обязано проинформировать Минобороны о лишении его статуса критически важного не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом соответствующего решения (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны). Однако санкций за такое «неинформирование» порядок не предусматривает.

В случае отсутствия необходимости в дальнейшем ограничении доступа к информации предприятие, в отношении которого были приняты меры по ее ограничению, может обратиться в Минобороны с соответствующим письмом. Письмо направляется в Минобороны в электронной форме с наложением КЭП уполномоченного представителя предприятия.

Минобороны не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации информирует поставщика услуг, обеспечивающего временное ограничение доступа к информации, о восстановлении ее публикации путем направления письма.

Поставщик услуг после получения соответствующего письма от Минобороны обязан не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня его получения принять все необходимые организационные, технические и другие меры для обеспечения временного ограничения доступа к информации о соответствующих предприятиях, указанных в письме Минобороны, либо восстановления ее публикации.

В этот же срок поставщик услуг обязан проинформировать Минобороны о принятых мерах и их результатах путем направления соответствующего письма.

Восстановление публикации информации, доступ к которой был временно ограничен, осуществляется поставщиком услуг в следующих случаях:

в отношении всех предприятий, для которых было осуществлено временное ограничение доступа к информации по их собственной инициативе, — не позднее одного месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены действия правового режима военного положения;

в отношении конкретного предприятия в случае лишения такого предприятия статуса критически важного — не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня получения поставщиком услуг соответствующего письма Минобороны;

в отношении конкретного предприятия на основании письма Минобороны в связи с обращением соответствующего предприятия — не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письма Минобороны.

Автор: Наталя Мамченко

