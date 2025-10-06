Практика судов
Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

16:02, 6 октября 2025
Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.
Кабмин постановлением от 3 октября 2025 года №1257 утвердил Порядок временного ограничения доступа к информации о предприятиях, учреждениях и организациях в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ограничение предусмотрено на время военного положения.

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны.

При этом отсутствует механизм согласования такого ограничения с другими органами. Кроме того, не определены четкие критерии, какую именно информацию можно ограничивать — только ли «оборонные» данные, например, местонахождение, или любые корпоративные сведения (о бенефициарах, судебных спорах, финансовой отчетности и т. п.).
Порядок возлагает на «поставщиков услуг» обязанность ограничить доступ к информации по письму Минобороны. При этом непонятно, как должны выполнять эти требования частные субъекты.

Не предусмотрен единый реестр поданных запросов, что делает невозможным отслеживание, кто именно и когда обращался.

Неясно также, касается ли это ограничение всех публичных реестров (ЕГР, судебного реестра, тендеров), и это может вызвать путаницу среди распорядителей.

Должно ли, например, ГП «Информационные судебные системы» закрывать в Реестре судебные решения в отношении таких «критических» субъектов на основании одних лишь писем Минобороны — порядок четкого ответа не дает.

Законодательная основа

Напомним, что в настоящее время приняты сразу два закона, которыми поручено правительству урегулировать соответствующий порядок ограничения.

Так, Президент подписал Закон №4576-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров» (законопроект 11533).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», как этот закон, так и принятый с ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) о закрытии информации о предприятиях Defence City из перечня Минобороны, который вступил в силу 5 октября, дополняют заключительные положения закона о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом 4.

В результате, в случае вступления в силу обоих законов, закон о публичных электронных реестрах будет содержать сразу два подпункта 4 разного содержания, которые регулируют порядок ограничения доступа к информации об оборонных предприятиях.

В одной версии нормы будут ограничиваться данные о предприятиях так называемого «Дефенс сити», которые определит Минобороны, в другой — порядок полностью будет определять Кабмин.

Каков механизм ограничения информации о предприятиях

Как указал Кабмин в постановлении, для целей этого Порядка опубликованием считается размещение в открытом доступе информации как на платной, так и на бесплатной основе, но опубликованием не считается предоставление доступа к информации при условии предварительной идентификации получателя такой информации с помощью квалифицированной электронной подписи.

Предприятие подает запрос

Предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с Критериями и порядком определения «критичности», утвержденными постановлением правительства от 27 января 2023 года №76, признаны критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса или критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, могут обратиться в Минобороны с письменным запросом о временном ограничении доступа к информации о таких предприятиях, опубликованной в публичных электронных реестрах и на электронных информационных ресурсах.

Запрос подается в Минобороны в электронной форме и должен содержать:

  • наименование предприятия;
  • идентификационный код согласно ЕГРПОУ;
  • исчерпывающий перечень публичных электронных реестров и электронных информационных ресурсов (или конкретной информации из таких реестров и ресурсов), в отношении которых у предприятия есть необходимость во временном ограничении доступа к информации о нем;
  • исчерпывающий перечень субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности, в частности поставщиков электронных коммуникационных услуг, посредством веб-сайтов (веб-порталов и других веб-ресурсов) и (или) других электронных ресурсов (включая мобильные приложения) которых осуществляется публикация информации (далее — поставщик услуг), в отношении которой у предприятия есть необходимость во временном ограничении доступа;
  • копию приказа о признании предприятия критически важным (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны).

На запрос накладывается квалифицированная электронная подпись уполномоченного представителя предприятия и направляется на определенный Минобороны адрес электронной почты.

Предприятие несет ответственность за неправильность, неполноту и неактуальность данных, указанных в запросе и предоставленных вместе с ним.

В отношении одного и того же поставщика услуг предприятие может подавать в Минобороны не более одного запроса в течение одного месяца.

В случае, если полученный запрос соответствует требованиям Порядка, Минобороны не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня его получения обращается путем направления письма в электронной форме к поставщику услуг, указанному в запросе, о необходимости обеспечения им временного ограничения доступа к информации о соответствующем предприятии.

В случае несоответствия запроса требованиям Минобороны уведомляет об этом предприятие путем направления ему письма в электронной форме.

Восстановление информации в публичном реестре

Предприятие обязано проинформировать Минобороны о лишении его статуса критически важного не позднее чем в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом соответствующего решения (кроме случаев, когда соответствующий приказ был издан Минобороны). Однако санкций за такое «неинформирование» порядок не предусматривает.

В случае отсутствия необходимости в дальнейшем ограничении доступа к информации предприятие, в отношении которого были приняты меры по ее ограничению, может обратиться в Минобороны с соответствующим письмом. Письмо направляется в Минобороны в электронной форме с наложением КЭП уполномоченного представителя предприятия.

Минобороны не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации информирует поставщика услуг, обеспечивающего временное ограничение доступа к информации, о восстановлении ее публикации путем направления письма.

Поставщик услуг после получения соответствующего письма от Минобороны обязан не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня его получения принять все необходимые организационные, технические и другие меры для обеспечения временного ограничения доступа к информации о соответствующих предприятиях, указанных в письме Минобороны, либо восстановления ее публикации.

В этот же срок поставщик услуг обязан проинформировать Минобороны о принятых мерах и их результатах путем направления соответствующего письма.
Восстановление публикации информации, доступ к которой был временно ограничен, осуществляется поставщиком услуг в следующих случаях:

  • в отношении всех предприятий, для которых было осуществлено временное ограничение доступа к информации по их собственной инициативе, — не позднее одного месяца со дня, следующего за днем прекращения или отмены действия правового режима военного положения;
  • в отношении конкретного предприятия в случае лишения такого предприятия статуса критически важного — не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня получения поставщиком услуг соответствующего письма Минобороны;
  • в отношении конкретного предприятия на основании письма Минобороны в связи с обращением соответствующего предприятия — не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего письма Минобороны.

Автор: Наталя Мамченко

Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

