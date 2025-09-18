Подписаны оба закона о порядке ограничения публичного доступа к информации об оборонных предприятиях в электронных реестрах

Оба подписанных закона предусматривают порядок ограничения доступа в публичных электронных реестрах к информации о предприятиях, которые связаны со сферой обороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал Закон №4576-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров» (законопроект 11533).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», как этот закон, так и принятый с ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) относительно закрытия информации о предприятиях Defence City из перечня Минобороны, который вступит в силу 5 октября, дополняют заключительные положения закона о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом 4.

Как следствие, в случае вступления в силу обоими законами, закон о публичных электронных реестрах будет иметь сразу два подпункта 4 разного содержания, которые будут регулировать порядок ограничения доступа к информации об оборонных предприятиях.

В одной версии нормы будут ограничиваться данные о предприятиях так называемого «Дефенс сити», которые определит Минобороны, в другой – порядок будет полностью определять Кабмин.

Так, закон №4576-ІХ, который подписан 17 сентября, дополняет Закон «О публичных электронных реестрах» в пункте 2 Заключительных положений подпунктом 4, по которому в течение действия военного положения и года после завершения в случаях, установленных законом, доступ к публичным электронным реестрам ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, в порядке, определенном Кабмином.

Кабмину поручено в течение 2-х месяцев утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации о юрлицах, а также других сведений, связанных с обеспечением нацбезопасности.

В свою очередь, подписанный 3 сентября закон о Defence City №4577-IХ предусматривает, что в период действия военного положения и в течение одного года после его завершения ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Дефенс Сити в порядке, определенном Кабмином, общий доступ к:

Единому государственному реестру юридических лиц, ФЛП и общественных формирований,

Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество,

Государственному земельному кадастру,

Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины,

Государственному реестру свидетельств Украины на торговые марки и т.д.,

и другим определенным Кабмином публичным электронным реестрам.

Кабмину в течение месяца поручается разработать и утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City. То есть, правительство должно утвердить этот порядок до 5 октября.

Изменения в Гражданский кодекс

После вступления в силу подписанным 17 сентября Президентом законом №4576-ІХ в Заключительных положениях Гражданского кодекса появится новый пункт, по которому в течение действия военного положения и года со дня его завершения местонахождением юридических лиц, которые разрабатывают, производят, модернизируют и утилизируют продукцию военного или оборонного назначения, выполняют работы оборонного назначения, предоставляют услуги в интересах обороны для оснащения и материального обеспечения сил безопасности и сил обороны и/или услуги оборонного назначения, являются исполнителями государственного контракта (договора) по оборонным закупкам, а также осуществляют поставки товаров военного или оборонного назначения и двойного использования, предоставление услуг военного назначения во время выполнения мероприятий военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами, может считаться адрес, по которому обеспечивается с ними связь, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Соответственно, Закон «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» дополнен отдельным разделом, по которому вышеуказанные оборонные предприятия имеют право вносить в Единый государственный реестр сведения об их местонахождении, данные относительно адресов, по которым обеспечивается с ними связь, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Этим юрлицам рекомендуется в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона принять меры по внесению соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований (ЕГР).

Изменения в закон о регистрации вещных прав на недвижимость

Заключительные положения Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» дополнены нормой, что во время военного положения и года после его завершения информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, которая предоставляется физическим и юридическим лицам в электронной форме (кроме информации, которая предоставляется банкам на основании заключенного с техническим администратором договора о предоставлении сервисной услуги), в части сведений о местонахождении объекта недвижимого имущества, право на который зарегистрировано за юридическим лицом, содержит исключительно информацию о государстве, АР Крым, области, а также не содержит информации о кадастровом номере земельного участка, право на который зарегистрировано за юридическим лицом.

Доступ к сведениям и информации, содержащимся в Государственном реестре прав, относительно недвижимого имущества, в том числе земельных участков, права на которые зарегистрированы за юридическими лицами, ограничивается в порядке, определенном Кабмином.

Ограничение информации об оборонных изобретениях

В Законе «Об охране прав на промышленные образцы» будет новая статья 31 «Ограничение доступа физических и юридических лиц к сведениям Реестра».

В соответствии с ней доступ физических и юридических лиц к сведениям Реестра, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения и года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, который определит Кабмин. На основании письменного запроса уполномоченного государственного органа и/или правоохранительного органа, определенных Кабмином, НОИВ предоставляет сведения из Реестра относительно промышленных образцов, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.

Аналогичные изменения внесены в законы «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий», «Об охране прав на изобретения и полезные модели» относительно доступа физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра Украины изобретений и Государственного реестра Украины полезных моделей о государственной регистрации изобретений (полезных моделей), связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

В Законе «Об авторском праве и смежных правах» также определят, что доступ физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение и Государственного реестра договоров, которые касаются права автора на произведение, относительно государственной регистрации авторского права на произведение и договоров, которые касаются имущественных прав на произведение, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, определенном Кабмином, и на основании письменного запроса уполномоченного государственного органа или правоохранительного органа, определенных правительством, НОИВ предоставляет сведения, которые касаются права автора на произведение.

Закон вступает в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

Минюсту в течение 2 месяцев поручено обеспечить обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований в форме открытых данных.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.