Підписано обидва закони про порядок обмеження публічного доступу до інформації про оборонні підприємства в електронних реєстрах

Обидва підписані закони передбачають порядок обмеження доступу у публічних електронних реєстрах до інформації про підприємства, які пов’язані зі сферою оборони.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон №4576-ІХ «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів» (законопроект 11533).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», як цей закон, так і прийнятий з ним в один день закон №4577-IХ (законопроект 13420) щодо закриття інформації про підприємства Defence City з переліку Міноборони, який набуде чинності 5 жовтня, доповнюють прикінцеві положення закону про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом 4.

Як наслідок, у разі набуття чинності обидвома законами, закон про публічні електронні реєстри матиме одразу два підпункти 4 різного змісту, які регулюватимуть порядок обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства.

В одній версії норми будуть обмежуватися дані про підприємства так званого «Дефенс сіті», які визначить Міноборони, в іншій – порядок повністю визначатиме Кабмін.

Так, закон №4576-ІХ, який підписано 17 вересня, доповнює Закон «Про публічні електронні реєстри» у пункті 2 Прикінцевих положень підпунктом 4, за яким протягом дії воєнного стану і року після завершення у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, в порядку, визначеному Кабміном.

Кабміну доручено протягом 2-х місяців затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів у частині інформації про юросіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням нацбезпеки.

В свою чергу, підписаний 3 вересня закон про Defence City №4577-IХ передбачає, що у період дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті в порядку, визначеному Кабміном, загальний доступ до:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Державного земельного кадастру,

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України,

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо,

та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів.

Кабміну протягом місяця доручається розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City. Тобто, уряд має затвердити цей порядок до 5 жовтня.

Зміни до Цивільного кодексу

Після набуття сили підписаним 17 вересня Президентом законом №4576-ІХ в Прикінцевих положеннях Цивільного кодексу з’явиться новий пункт, за яким протягом дії воєнного стану та року з дня його завершення місцезнаходженням юридичних осіб, які розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового чи оборонного призначення, виконують роботи оборонного призначення, надають послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони та/або послуги оборонного призначення, є виконавцями державного контракту (договору) з оборонних закупівель, а також здійснюють постачання товарів військового чи оборонного призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами, може вважатися адреса, за якою забезпечується з ними зв’язок, зокрема надходження документів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно, Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» доповнено окремим розділом, за яким вищевказані оборонні підприємства мають право вносити до Єдиного державного реєстру відомості про їх місцезнаходження, дані щодо адрес, за якими забезпечується з ними зв’язок, зокрема надходження документів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Цим юрособам рекомендується протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом вжити заходів щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань (ЄДР).

Зміни до закону про реєстрацію речових прав на нерухомість

Прикінцеві положення Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнено нормою, що під час воєнного стану та року після його завершення інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що надається фізичним та юридичним особам в електронній формі (крім інформації, що надається банкам на підставі укладеного з технічним адміністратором договору про надання сервісної послуги), в частині відомостей про місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, право на який зареєстровано за юридичною особою, містить виключно інформацію про державу, АР Крим, область, а також не містить інформації про кадастровий номер земельної ділянки, право на яку зареєстровано за юридичною особою.

Доступ до відомостей та інформації, що містяться в Державному реєстрі прав, щодо нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, права на які зареєстровані за юридичними особами, обмежується у порядку, визначеному Кабміном.

Обмеження інформації про оборонні винаходи

У Законі «Про охорону прав на промислові зразки» буде нова стаття 31 «Обмеження доступу фізичних та юридичних осіб до відомостей Реєстру».

Відповідно до неї доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей Реєстру, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, може бути обмежено протягом дії воєнного стану та року після завершення за заявою уповноваженого державного органу в порядку, який визначить Кабмін. На підставі письмового запиту уповноваженого державного органу та/або правоохоронного органу, визначених Кабміном, НОІВ надає відомості з Реєстру щодо промислових зразків, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

Аналогічні зміни внесені до законів «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно доступу фізичних та юридичних осіб до відомостей Державного реєстру України винаходів і Державного реєстру України корисних моделей про державну реєстрацію винаходів (корисних моделей), пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

У Законі «Про авторське право і суміжні права» також визначать, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір, щодо державної реєстрації авторського права на твір і договорів, які стосуються майнових прав на твір, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, може бути обмежено за заявою уповноваженого державного органу в порядку, визначеному Кабміном, і на підставі письмового запиту уповноваженого державного органу чи правоохоронного органу, визначених урядом, НОІВ надає відомості, що стосуються права автора на твір.

Закон набирає чинності через 2 місяці з дня його опублікування

Мін’юсту протягом 2 місяців доручено забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у формі відкритих даних.

Автор: Наталя Мамченко

