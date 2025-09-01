Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

Частину інформації стосовно оборонних підприємств вилучать з публічного доступу в електронних реєстрах. Відповідне регулювання прийняли законодавці. Втім, вийшло так, що в один день, 21 серпня, Верховна Рада прийняла одразу два закони, обидва з яких доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же пунктом 4, але різного змісту.
Ці законопроекти 13420 та 11533 спрямовані на підпис Президенту. Наразі спрямовані на підпис тексти вже доступні на сайті парламенту з підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.
Так, законопроект 13420 про суттєві податкові пільги та закриття інформації про підприємства Defence City, перелік яких визначить Міноборони, передбачає у частині вилучення інформації з публічної частини реєстрів наступне.
Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:
У період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті в порядку, визначеному Кабміном, загальний доступ до:
Кабміну протягом місяця доручається розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.
Цей закон набирає чинності через один місяць після опублікування.
В свою чергу, законопроект 11533, який також спрямовано на підпис Президенту, передбачає наступне.
Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:
протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, в порядку, визначеному Кабміном.
Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування. За цей строк Кабмін має розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів у частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.
Отже, у разі набуття чинності обидвома законами, в законі про публічні електронні реєстри з’являться одразу два підпункти 4, які по-різному регулюватимуть порядок обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства.
В одній версії будуть обмежуватися дані про підприємства, які внесене до свого переліку Міністерство оборони, в іншому – порядок повністю визначатиме Кабмін.
Автор: Наталя Мамченко
