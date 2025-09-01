Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.

Фото: Верховна Рада України

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Частину інформації стосовно оборонних підприємств вилучать з публічного доступу в електронних реєстрах. Відповідне регулювання прийняли законодавці. Втім, вийшло так, що в один день, 21 серпня, Верховна Рада прийняла одразу два закони, обидва з яких доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же пунктом 4, але різного змісту.

Ці законопроекти 13420 та 11533 спрямовані на підпис Президенту. Наразі спрямовані на підпис тексти вже доступні на сайті парламенту з підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Так, законопроект 13420 про суттєві податкові пільги та закриття інформації про підприємства Defence City, перелік яких визначить Міноборони, передбачає у частині вилучення інформації з публічної частини реєстрів наступне.

Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:

У період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті в порядку, визначеному Кабміном, загальний доступ до:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Державного земельного кадастру,

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України,

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо,

та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів.

Кабміну протягом місяця доручається розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.

Цей закон набирає чинності через один місяць після опублікування.

В свою чергу, законопроект 11533, який також спрямовано на підпис Президенту, передбачає наступне.

Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:

протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, в порядку, визначеному Кабміном.

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування. За цей строк Кабмін має розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів у частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Отже, у разі набуття чинності обидвома законами, в законі про публічні електронні реєстри з’являться одразу два підпункти 4, які по-різному регулюватимуть порядок обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства.

В одній версії будуть обмежуватися дані про підприємства, які внесене до свого переліку Міністерство оборони, в іншому – порядок повністю визначатиме Кабмін.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.