Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

16:17, 1 вересня 2025
На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.
Фото: Верховна Рада України
Частину інформації стосовно оборонних підприємств вилучать з публічного доступу в електронних реєстрах. Відповідне регулювання прийняли законодавці. Втім, вийшло так, що в один день, 21 серпня, Верховна Рада прийняла одразу два закони, обидва з яких доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же пунктом 4, але різного змісту.

Ці законопроекти 13420 та 11533 спрямовані на підпис Президенту. Наразі спрямовані на підпис тексти вже доступні на сайті парламенту з підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Так, законопроект 13420 про суттєві податкові пільги та закриття інформації про підприємства Defence City, перелік яких визначить Міноборони, передбачає у частині вилучення інформації з публічної частини реєстрів наступне.

Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:

У період дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті в порядку, визначеному Кабміном, загальний доступ до:

  • Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
  • Державного земельного кадастру,
  • Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України,
  • Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо,
  • та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів.

Кабміну протягом місяця доручається розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.

Цей закон набирає чинності через один місяць після опублікування.

В свою чергу, законопроект 11533, який також спрямовано на підпис Президенту, передбачає наступне.

Пункт 2 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнити підпунктом 4 такого змісту:

протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, в порядку, визначеному Кабміном.

Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування. За цей строк Кабмін має розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів у частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Отже, у разі набуття чинності обидвома законами, в законі про публічні електронні реєстри з’являться одразу два підпункти 4, які по-різному регулюватимуть порядок обмеження доступу до інформації про оборонні підприємства.

В одній версії будуть обмежуватися дані про підприємства, які внесене до свого переліку Міністерство оборони, в іншому – порядок повністю визначатиме Кабмін.

Автор: Наталя Мамченко

закон законопроект президент оборона Володимир Зеленський

