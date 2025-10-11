Практика судів
  1. В Україні

Моніторинг у Київському СІЗО виявив системні порушення прав людини — Лубінець

20:13, 11 жовтня 2025
Дмитро Лубінець наголосив, що причиною таких порушень є бездіяльність і недостатнє фінансування, та звернувся до Мін’юсту з актами реагування.
Офіс Омбудсмана спільно з громадською організацією «Україна без тортур» провів піврічний пілотний проєкт із системного моніторингу дотримання прав людини у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Київське СІЗО — найбільше в Україні та одне з найбільших у Європі: під час проєкту там утримувалося понад 2600 осіб.

За результатами перевірки підготовлено аналітичний звіт, який узагальнює висновки близько 70 моніторингових відвідувань. Вперше в історії такі перевірки проводилися не лише вдень, а й уночі. Також було проведено конфіденційні опитування ув’язнених і персоналу, а окрему увагу приділено вивченню документації, умов утримання, застосування дисциплінарних стягнень і доступу до медичних послуг.

Моніторинг виявив низку системних проблем, зокрема:

  • дискримінаційні практики;
  • порушення трудових і соціальних прав;
  • переповненість камер і відсутність належного простору;
  • невідповідність інфраструктури потребам людей з інвалідністю;
  • труднощі з доступом до медичної допомоги та інше.

«Це все — наслідки бездіяльності та недостатнього фінансування. Задля усунення зафіксованих порушень», — наголосив Лубінець.

Наразі низку актів скеровано до Міністерства юстиції. «Очікую належного реагування на виявлені порушення прав людини», - вказав Уповноважений.

Київ СІЗО Дмитро Лубінець

