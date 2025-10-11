Мониторинг в Киевском СИЗО выявил системные нарушения прав человека — Лубинец

Офис Омбудсмена совместно с общественной организацией «Украина без пыток» провел полугодовой пилотный проект по системному мониторингу соблюдения прав человека в Киевском следственном изоляторе.
Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Киевское СИЗО — крупнейшее в Украине и одно из крупнейших в Европе: во время реализации проекта там содержалось более 2600 человек.
По результатам проверки подготовлен аналитический отчет, который обобщает выводы около 70 мониторинговых визитов. Впервые в истории такие проверки проводились не только днем, но и ночью. Также были проведены конфиденциальные опросы заключенных и персонала, а отдельное внимание уделено изучению документации, условий содержания, применению дисциплинарных взысканий и доступу к медицинской помощи.
Мониторинг выявил ряд системных проблем, в частности:
«Все это — следствие бездействия и недостаточного финансирования. Для устранения зафиксированных нарушений мной направлен ряд актов реагирования в Министерство юстиции», — подчеркнул Лубинец.
В настоящее время документы направлены в Минюст. «Ожидаю надлежащего реагирования на выявленные нарушения прав человека», — отметил Уполномоченный.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.