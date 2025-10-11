Практика судів
На Житомирщині фальшивовалютника засудили до 7 років в’язниці

20:49, 11 жовтня 2025
Чоловік збував підроблені євро та легалізував отримані кошти.
На Житомирщині фальшивовалютника засудили до 7 років в'язниці
25-річного мешканця Вінниччини судили за зберігання, збут підробленої іноземної валюти та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України).

Прокуратурою встановлено, що протягом 2024 року чоловік неодноразово обмінював фальшиві купюри євро в обмінних пунктах різних міст Житомирської області. Зазвичай він використовував купюри номіналом 200 та 500 євро.

Правоохоронці задокументували шість епізодів збуту підробленої валюти на загальну суму 2100 євро. Отримані від обміну кошти частково легалізував через укладання правочинів, поповнення власної банківської карти та перекази третім особам.

Звягельський міськрайонний суд Житомирської області визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набере законної сили після завершення строку для подання апеляційної скарги.

