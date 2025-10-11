В Житомирской области фальшивомонетчика приговорили к 7 годам тюрьмы

Мужчина сбывал поддельные евро и легализовал полученные средства.

25-летнего жителя Винницкой области судили за хранение, сбыт поддельной иностранной валюты и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Прокуратурой установлено, что в течение 2024 года мужчина неоднократно обменивал фальшивые купюры евро в обменных пунктах разных городов Житомирской области. Обычно он использовал купюры номиналом 200 и 500 евро.

Правоохранители задокументировали шесть эпизодов сбыта поддельной валюты на общую сумму 2100 евро. Полученные от обмена средства частично легализовал путем заключения сделок, пополнения собственной банковской карты и переводов третьим лицам.

Звягельский горрайонный суд Житомирской области признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока для подачи апелляционной жалобы.

