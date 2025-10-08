У Києві троє дітей підпалили під’їзд багатоповерхівки під час гри з вогнем — фото

У Києві твоє хлопчаків 8, 9 і 10 років ледь не спалили багатоповерхівку у Деснянському районі.

У Деснянському районі столиці поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які з необережності влаштували пожежу в під’їзді житлового будинку. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, але вогонь пошкодив стіни, стелю та підлогу.

Як повідомили у поліції Києва, виклик про займання на вулиці Сержа Лифаря надійшов до чергової частини Деснянського управління поліції. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу та з’ясували, що її причиною став підпал паперу, після чого полум’я швидко поширилося приміщенням.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили сліди займання не лише на першому, а й на третьому поверсі будинку.

Оперативники та ювенальні поліцейські згодом встановили винуватців — трьох хлопців віком 8, 9 і 10 років, які мешкають неподалік. Діти зізналися, що підпалили папір «заради розваги» та не очікували, що вогонь так швидко пошириться.

З дітьми провели профілактичну бесіду, а щодо їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

