Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві троє дітей підпалили під’їзд багатоповерхівки під час гри з вогнем — фото

07:36, 8 жовтня 2025
У Києві твоє хлопчаків 8, 9 і 10 років ледь не спалили багатоповерхівку у Деснянському районі.
У Києві троє дітей підпалили під’їзд багатоповерхівки під час гри з вогнем — фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Деснянському районі столиці поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які з необережності влаштували пожежу в під’їзді житлового будинку. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав, але вогонь пошкодив стіни, стелю та підлогу.

Як повідомили у поліції Києва, виклик про займання на вулиці Сержа Лифаря надійшов до чергової частини Деснянського управління поліції. Рятувальники ДСНС оперативно загасили пожежу та з’ясували, що її причиною став підпал паперу, після чого полум’я швидко поширилося приміщенням.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили сліди займання не лише на першому, а й на третьому поверсі будинку.

Оперативники та ювенальні поліцейські згодом встановили винуватців — трьох хлопців віком 8, 9 і 10 років, які мешкають неподалік. Діти зізналися, що підпалили папір «заради розваги» та не очікували, що вогонь так швидко пошириться.

З дітьми провели профілактичну бесіду, а щодо їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує штраф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

На оплату праці одного члена Вищої ради правосуддя потрібно більше 327 тисяч грн на місяць – розрахунок

Як випливає з розрахунку потреб, середня зарплата члена ВРП складає 327,2 тисячі грн, у патронатній службі – 71,4 тисяч, дисциплінарного інспектора – 86,2 тисяч, держслужбовця ВРП – 61,1 тисяч грн, а працівника, який виконує функції з обслуговування у ВРП – 35,6 тисяч грн.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області