Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 14030 про основні засади державного нагляду (контролю). Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Дмитро Наталуха, Олексій Мовчан, Ганна Лічман та інші.

Законопроектом пропонується:

запровадження аудиту діяльності суб’єкта господарювання як окремого функціоналу із залученням фахівців органу державного нагляду або незалежної організації, з метою виявлення, попередження та усунення порушень вимог законодавства до початку здійснення планового заходу державного нагляду;

надання права органам державного нагляду звертатися до суду у разі створення перешкод суб’єктами господарювання під час здійснення заходів державного нагляду;

встановлення можливості збільшення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) відносно суб’єктів господарювання, діяльність яких віднесена до середнього та незначного ступенів ризику тощо.

Як вказують автори, організація роботи судів та прийняття ними рішень щодо зупинення повністю або частково виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання може затягуватись на невизначений строк.

Також існує проблема недопуску суб’єктами господарювання органів державного нагляду (контролю) до перевірки.

Тому депутати пропонують встановити у Кодексі адміністративного судочинства України процедури скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду (контролю) до суду під час здійснення ними визначених законом повноважень щодо:

вжиття заходів реагування у випадках та з підстав, передбачених законом, до суб’єктів господарювання, у яких під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) виявлено порушення у відповідній сфері державного нагляду (контролю);

зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду до здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Крім того, передбачене залучення громадськості до розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб та рішень органів державного нагляду (контролю), створення інституту громадських рад з питань державного нагляду (контролю), запровадження уніфікованої процедури оскарження розпорядчих документів та рішень щодо застосування санкцій, які приймаються посадовими особами органів державного нагляду (контролю).

Автор: Наталя Мамченко

