Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

Верховная Рада приняла за основу законопроект 14030 об основных принципах государственного надзора (контроля). Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан, Анна Личман и другие.
Законопроектом предлагается:
Как указывают авторы, организация работы судов и принятие ими решений о приостановлении полностью или частично производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг субъектами хозяйствования может затягиваться на неопределенный срок.
Также существует проблема недопуска субъектами хозяйствования органов государственного надзора (контроля) к проверке.
Поэтому депутаты предлагают установить в Кодексе административного судопроизводства Украины процедуры сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля) в суд при осуществлении ими определенных законом полномочий относительно:
Кроме того, предусмотрено привлечение общественности к рассмотрению обращений субъектов хозяйствования относительно обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений органов государственного надзора (контроля), создание института общественных советов по вопросам государственного надзора (контроля), введение унифицированной процедуры обжалования распорядительных документов и решений о применении санкций, которые принимаются должностными лицами органов государственного надзора (контроля).
Автор: Наталя Мамченко
