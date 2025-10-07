Верховная Рада одобрила законопроект об усилении мер государственного надзора за бизнесом

В КАСУ установят процедуру сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора и контроля в суд о принятии мер реагирования и обязательстве субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 14030 об основных принципах государственного надзора (контроля). Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан, Анна Личман и другие.

Законопроектом предлагается:

введение аудита деятельности субъекта хозяйствования как отдельного функционала с привлечением специалистов органа государственного надзора или независимой организации, с целью выявления, предупреждения и устранения нарушений требований законодательства до начала осуществления планового мероприятия государственного надзора;

предоставление права органам государственного надзора обращаться в суд в случае создания препятствий субъектами хозяйствования во время осуществления мер государственного надзора;

в случае создания препятствий субъектами хозяйствования во время осуществления мер государственного надзора; установление возможности увеличения периодичности осуществления мер государственного надзора (контроля) в отношении субъектов хозяйствования, деятельность которых отнесена к средней и незначительной степеням риска и т.п.

Как указывают авторы, организация работы судов и принятие ими решений о приостановлении полностью или частично производства (изготовления) или реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг субъектами хозяйствования может затягиваться на неопределенный срок.

Также существует проблема недопуска субъектами хозяйствования органов государственного надзора (контроля) к проверке.

Поэтому депутаты предлагают установить в Кодексе административного судопроизводства Украины процедуры сокращенного производства по делам по обращению органов государственного надзора (контроля) в суд при осуществлении ими определенных законом полномочий относительно:

принятия мер реагирования в случаях и по основаниям, предусмотренным законом, к субъектам хозяйствования, у которых во время осуществления мер государственного надзора (контроля) выявлены нарушения в соответствующей сфере государственного надзора (контроля);

обязательства субъектов хозяйствования допустить должностных лиц органов государственного надзора к осуществлению мер государственного надзора (контроля).

Кроме того, предусмотрено привлечение общественности к рассмотрению обращений субъектов хозяйствования относительно обжалования действий (бездействия) должностных лиц и решений органов государственного надзора (контроля), создание института общественных советов по вопросам государственного надзора (контроля), введение унифицированной процедуры обжалования распорядительных документов и решений о применении санкций, которые принимаются должностными лицами органов государственного надзора (контроля).

