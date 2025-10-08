Практика судів
Протестувальники напали на кортеж президента Еквадору — закидали камінням через підвищення цін на пальне, відео

10:17, 8 жовтня 2025
У зв’язку з нападом на кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа затримано щонайменше п’ятьох осіб.
Протестувальники в Еквадорі атакували колону автомобілів, в одному з яких перебував президент країни Даніель Нобоа. Інцидент стався 7 жовтня у провінції Каньяр у центральній частині країни. Про це повідомила адміністрація президента Еквадору в соцмережі X.

За словами міністерки довкілля Еквадору Інес Мансано, Нобоа прямував на відкриття станції очищення води в Каньярі, коли його кортеж оточили сотні протестувальників та закидали камінням.

«Прийшло близько 500 людей і кидали в нього каміння, а на машині президента, очевидно, є сліди від куль», — цитує чиновницю агентство AFP.

За даними ЗМІ, у зв’язку з нападом на кортеж затримано щонайменше п’ятьох осіб. В адміністрації президента пообіцяли притягнути їх до відповідальності «за тероризм і замах на вбивство».

У країні з середини вересня тривають масштабні протести, організовані Конфедерацією корінних народів Еквадору (CONAIE). Причиною невдоволення стало рішення президента скасувати субсидії на дизельне пальне. Ціни різко зросли, і тисячі людей вийшли на вулиці.

