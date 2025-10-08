На Волині сталася ДТП за участі легковика та бензовоза, стався витік палива — фото

На Волині рятувальники запобігли пожежі після ДТП із бензовозом.

У с. Дачне Волинської області 7 жовтня зіткнулися легковик та вантажівка з пальним, стався витік. Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій легковика був травмований.

«Рятувальники оперативно ліквідували загрозу займання, перекачали пальне та очистили дорогу», - заявили у ДСНС.

Рух автодорогою повністю відновлено.

