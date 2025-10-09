У Києві демонтували СТО, яке «виросло» удвічі від заявлених розмірів на папері – фото

У Києві демонтували СТО на Межигірській, яке «розрослося» вдвічі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві тривають роботи з впорядкування розміщення тимчасових споруд. Зокрема, як розповіли комунальники, один із випадків здивував. У Подільському районі на вулиці Межигірській власник станції технічного обслуговування звів об’єкт, площа якого виявилася більш ніж удвічі більшою, ніж зазначено в документах.

Як повідомили комунальні служби, за паперами площа споруди мала становити менше 60 м кв., однак під час перевірки з’ясувалося, що фактичний розмір — приблизно 137 м кв., тобто перевищення — на 77 м кв, більш ніж у два рази.

Через масштаб конструкції демонтаж тривав кілька днів.

У міській адміністрації зазначають, що такі випадки непоодинокі: з часом багато тимчасових споруд «розростаються» до розмірів повноцінних будівель, що порушує норми благоустрою та земельного користування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.