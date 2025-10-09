В Киеве демонтировали СТО, которое «выросло» вдвое от заявленных размеров на бумаге – фото

В Киеве демонтировали СТО на Межигорской, которое «разрослось» вдвое.

В столице продолжаются работы по упорядочению размещения временных сооружений. Как рассказали коммунальщики, один из случаев оказался особенно показательным. В Подольском районе на улице Межигорской владелец станции технического обслуживания построил объект, площадь которого оказалась более чем вдвое больше, чем указано в документах.

По данным коммунальных служб, согласно документам площадь сооружения должна была составлять менее 60 кв. м, однако во время проверки выяснилось, что фактический размер — около 137 кв. м, то есть превышение — на 77 кв. м, более чем в два раза.

Из-за масштабов конструкции демонтаж занял несколько дней.

В городской администрации отмечают, что такие случаи нередки: со временем многие временные сооружения «разрастаются» до размеров полноценных зданий, что нарушает нормы благоустройства и землепользования.

