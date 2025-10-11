Практика судів
Україна ввела нові санкції проти Росії: Зеленський синхронізував обмеження з Японією

17:48, 11 жовтня 2025
Зеленський ввів обмеження проти 8 фізичних та 14 юридичних осіб.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує системну роботу із посилення санкційного тиску на Росії.

«Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції», — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що сьогодні підписав указ про синхронізацію санкцій із Японією. У новому списку — керівники та компанії, які забезпечують прибутками російський військово-промисловий комплекс, постачають зброю, компоненти та обладнання.

«Тільки від червня цього року ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи.», — уточнив Президент.

Перший санкційний пакет включає 8 осіб:

  1. Мариничев Павло Олексійович
  2. Газарян Рафаель Анатолійович
  3. Буднев Олексій Вікторович
  4. Нікулін Дмитро Юрійович
  5. Лукін Сергій Анатолійович
  6. Вологдін Борис Яковлевич
  7. Лужанська Анна Юріївна
  8. Рім Йон Хьок

Другий – 14 юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції. У документі згадані такі організації:

  1. ТОВ "Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd." (Китай)
  2. ТОВ "Imaxchip Technology Co., Limited" (Гонконг)
  3. Kobi International Company (Гонконг)
  4. ТОВ "Rui En Koo Technology Co Limited" (Гонконг)
  5. ТОВ "DA Group 22" (Казахстан)
  6. АТ "Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Туреччина)
  7. АТ "Ленинград Лазер Системс" (LLS) (РФ)
  8. ТОВ "Стаут" (Staut Design Center) (РФ)
  9. ТОВ "Центр Інноваційних Технологій та Інжинірингу" (ECITECH) (РФ)
  10. ТОВ "Технологічна Компанія Флай Брідж" (Fly Bridge) (РФ)
  11. ТОВ "Вонкой" (ПВК «Конвой») (РФ)
  12. ТОВ "Сонатек" (Sonatek LLC) (РФ)
  13. ТОВ "ПВ Брідж" (PV Bridge) (РФ)
  14. Gessi Maritime Corp (Сейшельські Острови)

