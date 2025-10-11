Україна ввела нові санкції проти Росії: Зеленський синхронізував обмеження з Японією

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує системну роботу із посилення санкційного тиску на Росії.
«Продовжуємо нашу санкційну роботу й предметно координуємося з партнерами. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції», — зазначив глава держави.
Зеленський повідомив, що сьогодні підписав указ про синхронізацію санкцій із Японією. У новому списку — керівники та компанії, які забезпечують прибутками російський військово-промисловий комплекс, постачають зброю, компоненти та обладнання.
«Тільки від червня цього року ми ухвалили для нашої юрисдикції вже вісім санкційних пакетів – синхронізували санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу. Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи.», — уточнив Президент.
Перший санкційний пакет включає 8 осіб:
Другий – 14 юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції. У документі згадані такі організації:
