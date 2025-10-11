Украина ввела новые санкции против России: Зеленский синхронизировал ограничения с Японией

Зеленский ввел ограничения против 8 физических и 14 юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает системную работу по усилению санкционного давления на Россию.

«Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами при подготовке их пакетов. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции», — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что сегодня подписал указ о синхронизации санкций с Японией. В новом списке — руководители и компании, которые обеспечивают доходами российский военно-промышленный комплекс, поставляют оружие, компоненты и оборудование.

«Только с июня этого года мы приняли для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов — синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами санкций Европейского Союза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые фигуры», — уточнил Президент.

Первый санкционный пакет включает 8 человек:

Мариничев Павел Алексеевич Газарян Рафаэль Анатольевич Буднев Алексей Викторович Никулин Дмитрий Юрьевич Лукин Сергей Анатольевич Вологдин Борис Яковлевич Лужанская Анна Юрьевна Рим ен Хек

Второй — 14 юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В документе упомянуты следующие организации:

ООО "Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd." (Китай) ООО "Imaxchip Technology Co., Limited" (Гонконг) Kobi International Company (Гонконг) ООО "Rui En Koo Technology Co Limited" (Гонконг) ООО "DA Group 22" (Казахстан) АО "Megasan Elektronik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция) АО "Ленинград Лазер Системс" (LLS) (РФ) ООО "Стаут" (Staut Design Center) (РФ) ООО "Центр Инновационных Технологий и Инжиниринга" (ECITECH) (РФ) ООО "Технологическая Компания Флай Брідж" (Fly Bridge) (РФ) ООО "Вонкой" (ЧВК «Конвой») (РФ) ООО "Сонатек" (Sonatek LLC) (РФ) ООО "ПВ Брідж" (PV Bridge) (РФ) Gessi Maritime Corp (Сейшельские Острова)

