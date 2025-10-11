Украина ввела новые санкции против России: Зеленский синхронизировал ограничения с Японией

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает системную работу по усилению санкционного давления на Россию.
«Продолжаем нашу санкционную работу и предметно координируемся с партнерами. Ценим, что украинские предложения по санкциям учитываются партнерами при подготовке их пакетов. И обязательно берем санкции наших партнеров для внедрения в украинской юрисдикции», — отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что сегодня подписал указ о синхронизации санкций с Японией. В новом списке — руководители и компании, которые обеспечивают доходами российский военно-промышленный комплекс, поставляют оружие, компоненты и оборудование.
«Только с июня этого года мы приняли для нашей юрисдикции уже восемь санкционных пакетов — синхронизировали санкции с США, Канадой, Великобританией, Японией и всеми пакетами санкций Европейского Союза. Всего 281 физическое и 633 юридических лица, и это значимые фигуры», — уточнил Президент.
Первый санкционный пакет включает 8 человек:
Второй — 14 юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В документе упомянуты следующие организации:
