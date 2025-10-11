БЕБ оголосило набір на керівні посади: шукають фахівців у сфері цифровізації, фінансів та комунікацій

19:37, 11 жовтня 2025
Бюро економічної безпеки оголосило набір на дев’ять керівних посад.
Бюро економічної безпеки України оголосило відкритий добір на дев’ять керівних і спеціалізованих посад державної служби на період воєнного стану.
Згідно з публікацією, орган шукає кандидатів, готових долучитися до команди, що працює над захистом економічних інтересів держави та протидією злочинам у сфері економіки.
Вакансії відкриті, зокрема, на такі посади:
- Головний спеціаліст відділу телекомунікаційних технологій та зв’язку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Головний спеціаліст Відділу комунікацій Бюро економічної безпеки України
- Керівник Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Керівник відділу інноваційного розвитку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Завідувач сектору захисту інформації Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Керівник Департаменту персоналу Бюро економічної безпеки України
- Керівник відділу оплати праці та грошового забезпечення Департаменту фінансів
- Заступник керівника департаменту - керівник відділу цифровізації інфраструктури, кіберзахисту та безпеки Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
- Керівник відділу технічного забезпечення Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Кандидати мають подати заяву, згоду на обробку персональних даних та резюме встановленого зразка. Документи приймаються у сканованому вигляді (PDF) з накладеним електронним підписом на адресу: [email protected].
