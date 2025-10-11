Практика судів
  1. В Україні

БЕБ оголосило набір на керівні посади: шукають фахівців у сфері цифровізації, фінансів та комунікацій

19:37, 11 жовтня 2025
Бюро економічної безпеки оголосило набір на дев’ять керівних посад.
БЕБ оголосило набір на керівні посади: шукають фахівців у сфері цифровізації, фінансів та комунікацій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бюро економічної безпеки України оголосило відкритий добір на дев’ять керівних і спеціалізованих посад державної служби на період воєнного стану.

Згідно з публікацією, орган шукає кандидатів, готових долучитися до команди, що працює над захистом економічних інтересів держави та протидією злочинам у сфері економіки.

Вакансії відкриті, зокрема, на такі посади:

  • Головний спеціаліст відділу телекомунікаційних технологій та зв’язку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Головний спеціаліст Відділу комунікацій Бюро економічної безпеки України
  • Керівник Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Керівник відділу інноваційного розвитку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Завідувач сектору захисту інформації Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Керівник Департаменту персоналу Бюро економічної безпеки України
  • Керівник відділу оплати праці та грошового забезпечення Департаменту фінансів
  • Заступник керівника департаменту - керівник відділу цифровізації інфраструктури, кіберзахисту та безпеки Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Керівник відділу технічного забезпечення Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кандидати мають подати заяву, згоду на обробку персональних даних та резюме встановленого зразка. Документи приймаються у сканованому вигляді (PDF) з накладеним електронним підписом на адресу: [email protected].

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Кіберсили ЗСУ зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців – Верховна Рада схвалила законопроект

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента Володимира Зеленського.

«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики