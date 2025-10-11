БЕБ оголосило набір на керівні посади: шукають фахівців у сфері цифровізації, фінансів та комунікацій

Бюро економічної безпеки оголосило набір на дев’ять керівних посад.

Бюро економічної безпеки України оголосило відкритий добір на дев’ять керівних і спеціалізованих посад державної служби на період воєнного стану.

Згідно з публікацією, орган шукає кандидатів, готових долучитися до команди, що працює над захистом економічних інтересів держави та протидією злочинам у сфері економіки.

Вакансії відкриті, зокрема, на такі посади:

Головний спеціаліст відділу телекомунікаційних технологій та зв’язку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Головний спеціаліст Відділу комунікацій Бюро економічної безпеки України

Керівник Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Керівник відділу інноваційного розвитку Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Завідувач сектору захисту інформації Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Керівник Департаменту персоналу Бюро економічної безпеки України

Керівник відділу оплати праці та грошового забезпечення Департаменту фінансів

Заступник керівника департаменту - керівник відділу цифровізації інфраструктури, кіберзахисту та безпеки Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Керівник відділу технічного забезпечення Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Кандидати мають подати заяву, згоду на обробку персональних даних та резюме встановленого зразка. Документи приймаються у сканованому вигляді (PDF) з накладеним електронним підписом на адресу: [email protected].

