БЭБ объявило набор на руководящие должности: ищут специалистов в сфере цифровизации, финансов и коммуникаций

19:37, 11 октября 2025
Бюро экономической безопасности объявило набор на девять руководящих должностей.
Бюро экономической безопасности Украины объявило открытый отбор на девять руководящих и специализированных должностей государственной службы на период военного положения.

Согласно публикации, орган ищет кандидатов, готовых присоединиться к команде, которая работает над защитой экономических интересов государства и противодействием преступлениям в сфере экономики.

Вакансии открыты, в частности, на такие должности:

  • Главный специалист отдела телекоммуникационных технологий и связи Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации 
  • Главный специалист Отдела коммуникаций Бюро экономической безопасности Украины
  • Руководитель Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Руководитель отдела инновационного развития Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Заведующий сектором защиты информации Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Руководитель Департамента персонала Бюро экономической безопасности Украины
  • Руководитель отдела оплаты труда и денежного обеспечения Департамента финансов
  • Заместитель руководителя департамента — руководитель отдела цифровизации инфраструктуры, киберзащиты и безопасности Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Руководитель отдела технического обеспечения Департамента цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кандидаты должны подать заявление, согласие на обработку персональных данных и резюме установленного образца. Документы принимаются в отсканированном виде (PDF) с наложенной электронной подписью на адрес: [email protected].

