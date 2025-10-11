Практика судів
Українцям нагадали, які документи треба для оформлення закордонного паспорта замість втраченого

19:55, 11 жовтня 2025
Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник подає низку документів.
Українцям нагадали, які документи треба для оформлення закордонного паспорта замість втраченого
Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які документи треба подавати до Міграційної служби для оформлення закордонного паспорта замість втраченого.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник подає:

- заяву-анкету (друкується працівником, який приймає документи);

- паспорт громадянина України (для осіб, що досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення паспорта вперше із застосуванням засобів Реєстру);

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

- у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;

- заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

-  витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

