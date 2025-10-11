Украинцам напомнили, какие документы нужны для оформления заграничного паспорта взамен утраченного

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу взамен утраченного или похищенного заявитель подает ряд документов.

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие документы необходимо подавать в Миграционную службу для оформления заграничного паспорта взамен утраченного.

Для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу взамен утраченного или похищенного заявитель подает:

заявление-анкету (печатается сотрудником, который принимает документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. Если родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления паспорта впервые с использованием средств Реестра);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

в случае оформления паспорта лицу, не достигшему двенадцатилетнего возраста, или лицу, которая не может передвигаться самостоятельно в связи с продолжительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей, что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения, может быть подана одна фотокарточка размером 10 х 15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования;

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утратой или похищением в произвольной форме;

выписку из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта для выезда за границу на территории Украины).

