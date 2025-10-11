Кабмін оновив стандарти пам’ятних плит для Національного військового меморіального кладовища

Уряд оновив вигляд меморіальних табличок Національного військового меморіального кладовища.

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до зразків та описів намогильних споруд і меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища. Відповідні зміни внесені постановою№ 1284 від 8 жовтня.

Згідно з оновленим документом, на колумбарних нішах загиблих або померлих осіб встановлюватимуть пам’ятні плити зі світлого природного каменю. На їхній лицьовій стороні передбачено нанесення монохромного портрета, малого Державного Герба України, імені, по батькові, прізвища, дат народження і смерті, а також військового або спеціального звання — за наявності.

За бажанням родини чи уповноваженої особи, на плиті можуть бути зображені елементи релігійної символіки, позивний, скорочене найменування або емблема військового формування, виду чи роду військ, або державного органу.

Перелік допустимих зображень і найменувань затверджуватиметься державною установою «Національне військове меморіальне кладовище» за погодженням із Міністерством у справах ветеранів України.

