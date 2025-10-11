Практика судов
Кабмин обновил стандарты памятных плит для Национального военного мемориального кладбища

20:31, 11 октября 2025
Правительство обновило вид мемориальных табличек Национального военного мемориального кладбища.
Кабинет Министров утвердил изменения к образцам и описаниям надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища. Соответствующие изменения внесены постановлением № 1284 от 8 октября.

Согласно обновленному документу, на колумбарных нишах погибших или умерших будут установлены памятные плиты из светлого природного камня. На их лицевой стороне предусмотрено нанесение монохромного портрета, малого Государственного Герба Украины, имени, отчества, фамилии, дат рождения и смерти, а также воинского или специального звания — при наличии.

По желанию семьи или уполномоченного лица на плите могут быть изображены элементы религиозной символики, позывной, сокращенное наименование или эмблема воинского формирования, вида или рода войск, либо государственного органа.

Перечень допустимых изображений и наименований будет утверждаться государственной учреждением «Национальное военное мемориальное кладбище» по согласованию с Министерством по делам ветеранов Украины.

Кабинет Министров Украины

