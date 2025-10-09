Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Україна буде далі проводити реформи та імплементувати Дорожні карти «тут і зараз, не чекаючи рішень ЄС». На цьому наголосив віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції Тарас Качка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на саміті 1 жовтня лідери ЄС не дійшли одностайності для підтримки плану стосовно спрощення процедури задля того, аби зробити офіційний крок назустріч Україні на шляху до ЄС.

Таким чином, наразі ЄС не відкрив перемовні кластери, хоча зі свого боку Україна вже здійснила всі необхідні кроки.

В свою чергу, єврокомісар з питань розширення Марта Кос дала пораду про те, що Україні ніхто не заважає і далі проводити реформи, зокрема антикорупційні, які вимагаються для вступу до ЄС, не чекаючи офіційного відкриття ЄС перемовних кластерів.

«Реформи можуть впроваджуватися без проходження кожного формального кроку процедури. Водночас, звичайно, ми працюємо над пошуком рішень, аби забезпечити необхідну одностайність тоді, коли вона буде потрібна» – заявила Марта Кос.

На питання стосовно того, що не лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, а й ще кілька країн (за даними Politico, це Франція, Нідерланди та Греція) виступають проти плану президента Європейської ради Антоніу Кошти з обходу угорського вето, Марта Кос зазначила, що «ми повинні серйозно ставитися до занепокоєнь держав-членів».

«Але знову ж таки — Україна виконала свої зобов’язання. На мою думку, виконала їх у повному обсязі. Тепер слово за державами-членами та Радою — саме вони мають дати «зелене світло», аби ми не втратили цей надзвичайно важливий імпульс» – додала вона.

Пізніше Тарас Качка наголосив, що «ми не хочемо чекати формального відкриття Кластера 1, аби реалізовувати Дорожню карту. Працювати потрібно вже, тут і зараз. Робота над реформами не повинна зупинятися – сильні демократичні інституції потрібні українському суспільству сьогодні».

Про це він сказав під час заходу, де обговорили Дорожню карту з питань функціонування демократичних інституцій – координацію виконання документа, що охоплює 96 заходів у чотирьох блоках: загальна рамка демократії, виборчий процес, функціонування парламентів та роль громадянського суспільства.

Крім того, йшлося про пріоритетні завдання та заходи, що потребують додаткової підтримки міжнародних партнерів, а також механізми залучення громадянського суспільства та проєктів технічної допомоги для реалізації Дорожньої карти.

«Реалізація Дорожньої карти – спільне завдання уряду, парламенту, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Її успіх – важливий сигнал ЄС: Україна вже є живою, працюючою демократією, готовою до членства», – підкреслив віцепрем’єр.

Серед учасників заходу були представники Верховної Ради, Мін’юсту, Центральної виборчої комісії, Мінкульту та НАЗК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», стосовно того, чи є взагалі якісь часові рамки для того, аби для України був відкритий хоча б перший кластер перемовин, Марта Кос заявила, що «не стала б встановлювати часові рамки». «Щодо пошуку рішення з Угорщиною, я не можу сказати, коли саме це станеться — тим більше, що ми можемо почати впроваджувати реформи вже завтра», вважає вона.

Як відомо, 3 роки тому, влітку 2022 року, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. У червні 2024 року було оголошено про початок переговорів про вступ до ЄС. Далі Єврокомісія розпочала скринінг відповідності українського законодавства праву ЄС. 30 вересня 2025 року Україна завершила процес скринінгу. Це означає, що ЄС може розпочати відкриття переговорів за окремими главами та кластерами. Наразі Україна повністю готова до цього, втім, питання поки не виноситься для офіційного прийняття рішення європейськими партнерами.

Автор: Наталя Мамченко

