Украина будет продолжать проводить реформы, не дожидаясь решений Евросоюза об открытии переговорных кластеров – Тарас Качка

09:15, 9 октября 2025
Лидеры ЕС пока не решились открыть переговорные разделы о вступлении Украины, но Украина будет продолжать проводить реформы, которых требуют партнеры.
Украина будет продолжать проводить реформы и имплементировать Дорожные карты «здесь и сейчас, не дожидаясь решений ЕС». Это подчеркнул вице-премьер-министр по евроинтеграции Тарас Качка.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на саммите 1 октября лидеры ЕС не достигли единогласия для поддержки плана по упрощению процедуры, чтобы сделать официальный шаг навстречу Украине на пути в ЕС.

Таким образом, на данный момент ЕС не открыл переговорные кластеры, хотя со своей стороны Украина уже осуществила все необходимые шаги.

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала совет о том, что Украине никто не мешает и дальше проводить реформы, в частности антикоррупционные, которые требуются для вступления в ЕС, не дожидаясь официального открытия ЕС переговорных кластеров.

«Реформы могут внедряться без прохождения каждого формального шага процедуры. В то же время, конечно, мы работаем над поиском решений, чтобы обеспечить необходимое единогласие тогда, когда оно потребуется», – заявила Марта Кос.

На вопрос относительно того, что не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но и еще несколько стран (по данным Politico, это Франция, Нидерланды и Греция) выступают против плана президента Европейского совета Антониу Кошты по обходу венгерского вето, Марта Кос отметила, что «мы должны серьезно относиться к обеспокоенностям государств-членов».

«Но опять же — Украина выполнила свои обязательства. По моему мнению, выполнила их в полном объеме. Теперь слово за государствами-членами и Советом — именно они должны дать «зеленый свет», чтобы мы не потеряли этот чрезвычайно важный импульс», – добавила она.

Позже Тарас Качка подчеркнул, что «мы не хотим ждать формального открытия Кластера 1, чтобы реализовывать Дорожную карту. Работать нужно уже, здесь и сейчас. Работа над реформами не должна останавливаться – сильные демократические институты нужны украинскому обществу сегодня».

Об этом он сказал во время мероприятия, где обсуждали Дорожную карту по вопросам функционирования демократических институтов – координацию выполнения документа, который охватывает 96 мероприятий в четырех блоках: общая рамка демократии, избирательный процесс, функционирование парламентов и роль гражданского общества.

Кроме того, речь шла о приоритетных задачах и мероприятиях, требующих дополнительной поддержки международных партнеров, а также механизмов привлечения гражданского общества и проектов технической помощи для реализации Дорожной карты.

«Реализация Дорожной карты – общая задача правительства, парламента, гражданского общества и международных партнеров. Ее успех – важный сигнал ЕС: Украина уже является живой, работающей демократией, готовой к членству», – подчеркнул вице-премьер.

Среди участников мероприятия были представители Верховной Рады, Минюста, Центральной избирательной комиссии, Минкульта и НАПК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», относительно того, есть ли вообще какие-то временные рамки для того, чтобы для Украины был открыт хотя бы первый кластер переговоров, Марта Кос заявила, что «не стала бы устанавливать временные рамки». «Что касается поиска решения с Венгрией, я не могу сказать, когда именно это произойдет — тем более, что мы можем начать внедрять реформы уже завтра», считает она.

Как известно, 3 года назад, летом 2022 года, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2024 года было объявлено о начале переговоров о вступлении в ЕС. Далее Еврокомиссия начала скрининг соответствия украинского законодательства праву ЕС. 30 сентября 2025 года Украина завершила процесс скрининга. Это означает, что ЕС может начать открытие переговоров по отдельным главам и кластерам. На данный момент Украина полностью готова к этому, впрочем, вопрос пока не выносится для официального принятия решения европейскими партнерами.

Напомним, что САП вместе с Европейской прокуратурой (EPPO) будут проводить проверки использования средств европейских партнеров Украиной.

Автор: Наталя Мамченко

