САП совместно с Европейской прокуратурой будет проверять прозрачность использования Украиной средств международной помощи

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение, которое предусматривает, что агенты Еврокомиссии, а также Европейской прокуратуры (EPPO), их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в лице руководителя САП Александра Клименко подписала Меморандум о сотрудничестве между САП и Европейской прокуратурой (EPPO). Со стороны EPPO свою подпись поставила Главный европейский прокурор Лаура Ковеши.

Речь идет о совместном реагировании на правонарушения, которые могут касаться средств Евросоюза, выделенных на поддержку и восстановление Украины.

Европейская прокуратура создана для защиты бюджета ЕС от мошенничества и коррупции.

Сотрудничество между САП и EPPO должно стать «гарантией прозрачного использования международной помощи Украине» и «будет предотвращать злоупотребления в сфере оборонных, гуманитарных и восстановительных программ». Также, как отметили в САП, это «создаст импульс к укреплению добросовестности публичных расходов и доверия к процессам восстановления, чтобы каждое евро партнеров работало на сильную и устойчивую Украину».

Напомним, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 6 июня 2024 года ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно специальных механизмов реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility (законопроект 0276).

Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро до 2027 года при условии успешного выполнения Украиной внесенных в план требований. Большая часть из этих средств – кредиты.

Украина, в соответствии с Рамочным соглашением, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.

Европейские институты имеют право ставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств в случае, если Украина системно не выполняет требования.

Следит за тем, как Украина тратит средства ЕС на реформы, специальный «ревизор».

Ратифицированное народными депутатами Рамочное соглашение предусматривает создание Аудиторского совета, в состав которого входят профессиональные аудиторы, эксперты по финансовому контролю, а также антикоррупционные эксперты. Украина обязана взаимодействовать с Аудиторским советом, предоставлять ему соответствующие документы для того, чтобы, в случае выявления нарушений, можно было их расследовать.

Статья 11 Соглашения устанавливает, что агенты Еврокомиссии, Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Европейского суда аудиторов (ECA), Аудиторского совета и Европейской прокуратуры (EPPO), а также их уполномоченные представители имеют право осуществлять «любые следственные или аудиторские действия», в том числе, технические, финансовые или системные проверки, чтобы защитить финансовые интересы ЕС. Это включает в том числе посещение объектов и помещений, чья деятельность будет финансироваться за счет Плана.

Украина должна предоставлять всю запрашиваемую информацию и документацию, в том числе, любые электронные данные.

В случае использования «частных устройств», которые не находятся в собственности проверяемых субъектов хозяйствования, такие устройства могут подлежать проверкам OLAF.

Также OLAF и EPPO предоставляется право «проводить все соответствующие следственные действия», в частности, выездные проверки и инспекции.

Украина, со своей стороны, должна определить службу или службы с правоохранительными полномочиями в проведении уголовных расследований, которая будет помогать OLAF.

В случае, если лицо или субъект, которых проверяют, сопротивляются проверке, расследованию или выездной проверке, Украина должна оказать OLAF и EPPO необходимую помощь для выполнения проверки или инспекции.

Кроме того, Украина с каждым запросом на выплаты должна будет предоставить резюме результатов аудитов и результатов проверок, которые гарантируют надлежащее использование финансирования.

Еврокомиссия сможет требовать дополнительных доказательств.

Выплаты будут осуществляться только в случае, если Еврокомиссия предоставляет положительную оценку. Если Комиссия посчитает, что оценка Украины относительно выполнения мер является негативной, выплата будет задерживаться.

Также предусмотрено, что Еврокомиссия может уменьшить сумму или вернуть любую причитающуюся сумму в бюджет ЕС в случае установления фактов мошенничества или коррупции.

Европейская комиссия 17 июня 2024 года опубликовала решение №2024/1697 о создании Аудиторского совета для контроля за использованием средств в рамках выполнения Украиной программы финансирования по Плану Ukraine Facility.

В феврале 2025 года Еврокомиссия объявила о формировании Аудиторского совета Ukraine Facility, назначив 3 специалистов в сфере финансового контроля и управления. Он будет действовать до конца июня 2028 года.

В состав Совета вошли:

- Профессор Марек Белька (председатель) – бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению.

- Гейс де Врис (заместитель председателя) – эксперт по аудиту и контролю, имеющий многолетний опыт в финансовых институтах ЕС.

- Гуннар Вельцхольц (член совета) – специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.

«Завершение формирования Аудиторского совета является важным шагом для обеспечения прозрачности и эффективного использования финансовой поддержки ЕС. Как национальный координатор реализации программы, Министерство экономики Украины остается открытым к взаимодействию с европейскими партнерами. Совместно мы работаем над выполнением наших обязательств, чтобы обеспечить своевременное финансирование программы Ukraine Facility», — отметил на то время первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и сотрудничество на постоянной основе с правительством Украины и международными партнерами для усиления доверия к программе Ukraine Facility. Деятельность Аудиторского совета сопровождает Секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.

Автор: Наталя Мамченко

