Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги

07:55, 8 жовтня 2025
Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду, яка передбачає, що агенти Єврокомісії, а також Європейської прокуратури (EPPO), їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС.
САП спільно з Європейською прокуратурою перевірятиме прозорість використання Україною коштів міжнародної допомоги
Джерело фото: euractiv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в особі керівника САП Олександра Клименка підписала Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO). З боку EPPO свій підпис поставила Головний європейський прокурор Лаура Ковеші.

Йдеться про спільне реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України.

Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції.

Співпраця між САП і EPPO має стати «гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні» та «запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм». Також, як зауважили у САП, це «створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну».

Нагадаємо, як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 6 червня 2024 року ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (законопроект 0276).

Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро до 2027 року за умови успішного виконання Україною внесених до плану вимог. Більша частина з цих коштів – кредити.

Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.

Європейські інституції мають право ставити питання не лише про припинення виплат, а й про повернення коштів у разі, якщо Україна системно не виконує вимоги.

Слідкує за тим, як Україна витрачає кошти ЄС на реформи, спеціальний «ревізор».

Ратифікована народними депутатами Рамкова угода передбачає створення Аудиторської ради, до складу якої входять професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Україна зобов’язана взаємодіяти з аудиторською Радою, надавати їй відповідні документи для того, щоб, у разі виявлення порушень, можна було їх розслідувати. 

Стаття 11 Угоди встановлює, що агенти Єврокомісії, Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейського суду аудиторів (ECA), Аудиторської ради та Європейської прокуратури (EPPO), а також їх уповноважені представники мають право здійснювати «будь-які слідчі або аудиторські дії», у тому числі, технічні, фінансові або системні перевірки, щоб захистити фінансові інтереси ЄС. Це включає у тому числі відвідування об’єктів та приміщень, чия діяльність фінансуватиметься за рахунок Плану.

Україна повинна надавати всю запитувану інформацію та документацію, у тому числі, будь-які електронні дані.

У разі використання «приватних пристроїв», які не є у власності суб’єктів господарювання, що перевіряються, такі пристрої можуть підлягати перевіркам OLAF.

Також OLAF і EPPO надається право «проводити всі відповідні слідчі дії», зокрема, виїзні перевірки та інспекції.

Україна, зі свого боку, повинна визначити службу чи служби з правоохоронними повноваженнями у проведенні кримінальних розслідувань, що допомагатиме OLAF.

У випадку, якщо особа або суб’єкт, яких перевіряють, чинять опір перевірці, розслідуванню або виїзній перевірці, Україна повинна надати OLAF і EPPO необхідну допомогу для виконання перевірки чи інспекції.

Крім того, Україна з кожним запитом на виплати повинна буде надати резюме результатів аудитів і результатів перевірок, які гарантують належне використання фінансування.

Єврокомісія зможе вимагати додаткових доказів.

Виплати будуть здійснюватися лише у випадку, якщо Єврокомісія надає позитивну оцінку. Якщо Комісія вважатиме, що оцінка України стосовно виконання заходів є негативною, виплата буде затримуватися.

Також передбачено, що Єврокомісія може зменшити суму чи повернути будь-яку належну суму до бюджету ЄС у разі встановлення фактів шахрайства чи корупції.

Європейська комісія 17 червня 2024 року опублікувала рішення №2024/1697 про створення Аудиторської ради для контролю за використанням коштів в рамках виконання Україною програми фінансування за Планом Ukraine Facility

У лютому 2025 року Єврокомісія оголосила про формування Аудиторської ради Ukraine Facility, призначивши 3 фахівців у сфері фінансового контролю та управління. Вона діятиме до кінця червня 2028 року.

До складу Ради увійшли:

- Професор Марек Белька (голова) – колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління.

- Гейс де Вріс (заступник голови) – експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС.

- Гуннар Вельцгольц (член ради) – спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях.

«Завершення формування Аудиторської ради є важливим кроком для забезпечення прозорості та ефективного використання фінансової підтримки ЄС. Як національний координатор реалізації програми, Міністерство економіки України залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами. Спільно ми працюємо над виконанням наших зобов'язань, аби забезпечити вчасне фінансування програми Ukraine Facility», — відзначив на той час перший заступник міністра економіки Олексій Соболев

Формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом України та міжнародними партнерами задля посилення довіри до програми Ukraine Facility. Діяльність Аудиторської ради супроводжує Секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура гроші САП Європа Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя