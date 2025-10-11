Практика судів
Рекордні ліквідації на крипторинку: через заяву Трампа згоріло понад $6 млрд, біткоїн обвалився нижче $113 тисяч

19:04, 11 жовтня 2025
Біткоїн обвалився нижче $113 тисяч після заяви Трампа про нові тарифи для Китаю.
Криптовалютний ринок зазнав найбільшого шоку в історії: за останні 24 години ліквідовано позиції трейдерів на суму понад $19 млрд, із яких $7 млрд — лише за одну годину торгів у п’ятницю. Різке падіння цін почалося після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження 100% тарифу на Китай і додаткових обмежень на експорт програмного забезпечення. Про це пише Вloomberg.

Найбільша ліквідація в історії крипторинку

Згідно з даними Coinglass, ліквідації торкнулися понад 1,6 млн трейдерів по всьому світу. Після заяви Трампа біткоїн впав більш ніж на 12% — з рекордних $125 000 на початку тижня до $113 000 у суботу вранці.

Компанія Binance зафіксувала рекордну кількість ордерів на ліквідацію — в середньому один ордер щосекунди. Експерти припускають, що загальна сума втрат може сягати $30 млрд.

«Тепер увага прикута до контрагентських ризиків — питання в тому, чи призведе цей обвал до більш масштабного зараження ринку», — зазначив головний трейдер Multicoin Capital Браян Стругатс.

Наступний критичний рівень — $100 000

За словами Каролін Морон, співзасновниці Orbit Markets, рівень підтримки для біткоїна зараз знаходиться на $100 000. Його пробиття, за її словами, «може сигналізувати про завершення трирічного бичачого циклу».

На біржі Deribit спостерігається найбільша кількість опціонів «put» саме на рівнях $110 000 і $100 000, що вказує на очікування подальшого падіння.

Торговельна війна США та Китаю

Оголошення Трампа про нові мита спровокувало хвилю турбулентності не лише на крипторинку, але й на традиційних біржах. Акції, нафта й ризикові активи впали, тоді як інвестори кинулися у «тихі гавані» — казначейські облігації та золото.

«Відновлення торгової війни між Китаєм і США створило невизначеність і розгром ризикових активів», — зазначив Раві Доші, співкерівник ринків у брокерській компанії FalconX.

«Чорний лебідь» для крипторинку

Гендиректор Tread.fi Девід Чон назвав події «чорною лебединою подією» для криптоіндустрії. За його словами, «багато інституційних гравців не очікували такого рівня волатильності» і частина великих інвесторів також зазнала ліквідацій.

«Це підкреслює, наскільки криптовалюти тепер пов’язані з глобальною макроекономікою», — додав Вінсент Лю, головний інвестиційний директор Kronos Research.

