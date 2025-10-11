Рекордные ликвидации на крипторынке: из-за заявления Трампа сгорело более $6 млрд, биткоин обвалился ниже $113 тысяч

Биткоин рухнул ниже $113 тысяч после заявления Трампа о новых тарифах для Китая.

Криптовалютный рынок пережил крупнейший шок в истории: за последние 24 часа ликвидированы позиции трейдеров на сумму более $19 млрд, из которых $7 млрд — всего за один час торгов в пятницу. Резкое падение цен началось после заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% тарифа на Китай и дополнительных ограничений на экспорт программного обеспечения. Об этом пишет Bloomberg.

Наибольшая ликвидация в истории крипторынка

Согласно данным Coinglass, ликвидации затронули более 1,6 млн трейдеров по всему миру. После заявления Трампа биткоин упал более чем на 12% — с рекордных $125 000 в начале недели до $113 000 утром в субботу.

Компания Binance зафиксировала рекордное количество ордеров на ликвидацию — в среднем один ордер каждую секунду. Эксперты предполагают, что общая сумма потерь может достигать $30 млрд.

«Теперь внимание приковано к контрагентским рискам — вопрос в том, приведет ли этот обвал к более масштабному заражению рынка», — отметил главный трейдер Multicoin Capital Брайан Стругатс.

Следующий критический уровень — $100 000

По словам Каролин Морон, соосновательницы Orbit Markets, уровень поддержки для биткоина сейчас находится на $100 000. Его пробитие, по ее словам, «может сигнализировать о завершении трехлетнего бычьего цикла».

На бирже Deribit наблюдается наибольшее количество опционов «put» именно на уровнях $110 000 и $100 000, что указывает на ожидание дальнейшего падения.

Торговая война США и Китая

Заявление Трампа о новых пошлинах спровоцировало волну турбулентности не только на крипторынке, но и на традиционных биржах. Акции, нефть и рисковые активы упали, тогда как инвесторы устремились в «тихие гавани» — казначейские облигации и золото.

«Возобновление торговой войны между Китаем и США создало неопределенность и разгром рисковых активов», — отметил Рави Доши, сопредседатель рынков в брокерской компании FalconX.

«Черный лебедь» для крипторынка

Гендиректор Tread.fi Дэвид Чон назвал события «черным лебедем» для криптоиндустрии. По его словам, «многие институциональные игроки не ожидали такого уровня волатильности», и часть крупных инвесторов также понесла ликвидации.

«Это подчеркивает, насколько криптовалюты теперь связаны с глобальной макроэкономикой», — добавил Винсент Лю, главный инвестиционный директор Kronos Research.

