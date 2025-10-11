Любителям відкидати сидіння в літаку тепер доведеться платити

Канадський лоукостер WestJet запровадив плату за відкидання спинки сидіння.

Фото: Skytrax

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канадська авіакомпанія WestJet почала стягувати додаткову плату з пасажирів за можливість відкидати спинку сидіння. Про це повідомляє New York Post.

Авіакомпанія запроваджує нову схему посадкових місць, що включає три класи комфорту: 12 «преміум-крісел» із регульованою спинкою та підголівником, 36 місць зі збільшеною зоною для ніг і стандартний економ-клас. Можливість відкидати спинку сидіння буде доступна лише для пасажирів преміум-класу.

Представниця WestJet Саманта Тейлор пояснила журналістам, що ці зміни спрямовані на забезпечення доступності перельотів для людей із обмеженим бюджетом. «Нова схема сидінь створена з турботою про кожен бюджет», — зазначила вона.

Однак нововведення викликало хвилю критики в соціальних мережах. Експерти також висловили незгоду з рішенням. Професор авіації Університету Макгілла Джон Градек заявив: «Фантазія авіакомпаній не перестає мене дивувати: вони якимось чином створюють у людей враження, що вони отримують більше, переплачуючи. Але зараз ситуація виглядає так: ви платите більше, щоб отримати те, що у вас уже є».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.