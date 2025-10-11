Любителям откидывать сиденья в самолете теперь придется платить

Канадский лоукостер WestJet ввел плату за откидывание спинки сиденья.

Фото: Skytrax

Канадская авиакомпания WestJet начала взимать дополнительную плату с пассажиров за возможность откидывать спинку сиденья. Об этом сообщает New York Post.

Авиакомпания вводит новую схему посадочных мест, включающую три класса комфорта: 12 «премиум-кресел» с регулируемой спинкой и подголовником, 36 мест с увеличенной зоной для ног и стандартный эконом-класс. Возможность откидывать спинку сиденья будет доступна только для пассажиров премиум-класса.

Представительница WestJet Саманта Тейлор объяснила журналистам, что эти изменения направлены на обеспечение доступности перелетов для людей с ограниченным бюджетом. «Новая схема сидений создана с заботой о каждом бюджете», — отметила она.

Однако нововведение вызвало волну критики в социальных сетях. Эксперты также выразили несогласие с решением. Профессор авиации Университета Макгилла Джон Градек заявил: «Фантазия авиакомпаний не перестает меня удивлять: они каким-то образом создают у людей впечатление, что они получают больше, переплачивая. Но сейчас ситуация выглядит так: вы платите больше, чтобы получить то, что у вас уже есть».

