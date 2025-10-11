Блекаут і спекуляції: податкова попереджає торговельні мережі про відповідальність за штучне підвищення цін

Податкова фіксує спекуляції на тлі блекаутів: продавців техніки закликали не наживатися на людях.

Державна податкова служба звернулася до представників ринку електроніки та побутової техніки із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пристрої резервного живлення. Про це заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, під час останнього масштабного блекауту було зафіксовано стрімке зростання цін на зарядні станції, генератори та іншу техніку, необхідну для автономного живлення — подекуди до 30% лише за тиждень.

«Протягом дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в наші домівки, дехто вирішив підзаробити», — повідомила Карнаух.

Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі. «Бо розуміють, що в критичній ситуації люди змушені будуть переплачувати», - каже Карнаух.

Вона зазначила, що більшість випадків стрибка цін пов’язані з оптовими постачальниками, які реагують на підвищений попит із боку роздрібної торгівлі.

Податкова також фіксує факти реалізації «сірої» техніки.

«Ми все бачимо, фіксуємо та реагуватимемо належним чином. В межах контролю за касовою дисципліною звертатимемо увагу на правильність встановлення ціни на товар для коректного визначення розміру та повноти майбутніх податкових платежів», — наголосила посадовиця.

Карнаух підкреслила, що останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. «І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім», - додала вона.

