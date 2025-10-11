Блекаут и спекуляции: налоговая предупреждает торговые сети об ответственности за искусственное повышение цен

Налоговая фиксирует случаи спекуляций на фоне блекаутов: продавцов техники призвали не наживаться на людях.

Государственная налоговая служба обратилась к представителям рынка электроники и бытовой техники с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на устройства резервного питания. Об этом заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, во время последнего масштабного блекаута было зафиксировано резкое увеличение цен на зарядные станции, генераторы и другую технику, необходимую для автономного электроснабжения — местами до 30% всего за неделю.

«В течение дня получила несколько тревожных звонков. В то время как люди сидели без электричества и воды по 12–18 часов, а энергетики делали все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать», — сообщила Карнаух.

Например, одна из сетей за два часа повысила цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен. «Потому что понимают, что в критической ситуации люди будут вынуждены переплачивать», — сказала Карнаух.

Она отметила, что большинство случаев скачка цен связано с оптовыми поставщиками, которые реагируют на повышенный спрос со стороны розничной торговли.

Налоговая также фиксирует факты реализации «серой» техники.

«Мы все видим, фиксируем и будем реагировать надлежащим образом. В рамках контроля за кассовой дисциплиной будем обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей», — подчеркнула чиновница.

Карнаух отметила, что последний блекаут стал очередным испытанием на прочность. «И жаль, что пройти его достойно хватает сил и совести не у всех», — добавила она.

