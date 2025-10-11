Практика судов
  1. В Украине

Блекаут и спекуляции: налоговая предупреждает торговые сети об ответственности за искусственное повышение цен

19:19, 11 октября 2025
Налоговая фиксирует случаи спекуляций на фоне блекаутов: продавцов техники призвали не наживаться на людях.
Блекаут и спекуляции: налоговая предупреждает торговые сети об ответственности за искусственное повышение цен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба обратилась к представителям рынка электроники и бытовой техники с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на устройства резервного питания. Об этом заявила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, во время последнего масштабного блекаута было зафиксировано резкое увеличение цен на зарядные станции, генераторы и другую технику, необходимую для автономного электроснабжения — местами до 30% всего за неделю.

«В течение дня получила несколько тревожных звонков. В то время как люди сидели без электричества и воды по 12–18 часов, а энергетики делали все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать», — сообщила Карнаух.

Например, одна из сетей за два часа повысила цену на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тысячи гривен. «Потому что понимают, что в критической ситуации люди будут вынуждены переплачивать», — сказала Карнаух.

Она отметила, что большинство случаев скачка цен связано с оптовыми поставщиками, которые реагируют на повышенный спрос со стороны розничной торговли.

Налоговая также фиксирует факты реализации «серой» техники.

«Мы все видим, фиксируем и будем реагировать надлежащим образом. В рамках контроля за кассовой дисциплиной будем обращать внимание на правильность установления цены на товар для корректного определения размера и полноты будущих налоговых платежей», — подчеркнула чиновница.

Карнаух отметила, что последний блекаут стал очередным испытанием на прочность. «И жаль, что пройти его достойно хватает сил и совести не у всех», — добавила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая блэкаут

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Вы не орган и не учреждение системы правосудия», — между ГСА и Советом судей Украины возник новый конфликт

В Совете судей Украины заподозрили, что ГСА тайно проводит «подрывную деятельность» против судейского самоуправления.

Украина будет продолжать проводить реформы, не дожидаясь решений Евросоюза об открытии переговорных кластеров – Тарас Качка

Лидеры ЕС пока не решились открыть переговорные разделы о вступлении Украины, но Украина будет продолжать проводить реформы, которых требуют партнеры.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Военнослужащие, которым после плена объявят подозрение в утрате военного имущества, неповиновении, СЗЧ, не смогут получить 50 тысяч грн на лечение – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что выплата дополнительного вознаграждения будет приостанавливаться, если военнослужащим сообщено о подозрении в совершении военных уголовных правонарушений или преступлений против основ национальной безопасности.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики