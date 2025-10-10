Верховна Рада без води, а в урядовий квартал привезли біотуалети, фото

В урядовий квартал Києва привезли біотуалети, бо води немає — фото.

Фото: Ірина Геращенко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після російського обстрілу у Києві проблеми з водою та світлом. Навіть урядовий квартал столиці залишився без водопостачання. Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, до Верховної Ради підвезли машину з технічною водою для базових потреб парламенту.

Також депутатка розповіла, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко пообіцяла, що водопостачання в Києві мають відновити до вечора.

В урядовий квартал Києва також привезли біотуалети.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що електропостачання в Києві планують відновити вже найближчими годинами.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України.

Фото: Ірина Геращенко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.