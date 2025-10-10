Лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води

У ДТЕК заявили, що вже працюють над відновленням живлення, але спершу для об’єктів критичної інфраструктури.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вночі 10 жовтня російські війська здійснили атаку на столицю, внаслідок чого частина Києва залишилася без електропостачання та подекуди води.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами: «Лівий берег столиці без електроенергії. Є й проблеми з водопостачанням».

Також зазначається, що фахівці здійснюють перемикання живлення, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям постраждалих районів.

У ДТЕК заявили, що вже працюють над відновленням живлення, але спершу для об’єктів критичної інфраструктури.

«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше», - заявили там.

Зокрема, за словами Кличка, внаслідок атаки ворога на столицю наразі відомо про 12 постраждалих. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.