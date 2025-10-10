Левый берег Киева остался без света из-за ночной российской атаки, местами — нет воды

В ДТЭК заявили, что уже работают над восстановлением электроснабжения, но в первую очередь — для объектов критической инфраструктуры.

Ночью 10 октября российские войска нанесли удар по столице, в результате чего часть Киева осталась без электроснабжения и местами — без воды.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам: «Левый берег столицы без электроэнергии. Есть также проблемы с водоснабжением».

Отмечается, что специалисты проводят переключение линий питания, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям пострадавших районов.

В ДТЭК заявили, что уже работают над восстановлением электроснабжения, но в первую очередь — для объектов критической инфраструктуры.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики оценят масштабы повреждений, чтобы вернуть свет во все дома как можно быстрее», — заявили в компании.

Кроме того, по словам Кличко, в результате вражеской атаки на столицу известно о 12 пострадавших: восемь из них находятся в больницах, четверо получают помощь амбулаторно.

В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом — горели квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован.

В Голосеевском районе повреждены фасад и окна на пятом этаже десятиэтажки, во дворе горели автомобили.

В Деснянском районе, по предварительным данным, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию рядом с поликлиникой.

В Подольском районе обломки также упали на открытую территорию.

