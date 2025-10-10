Юлія Свириденко розповіла, що робить уряд для відновлення електро- і водопостачання

На лівому березі Києва відсутнє світло більше 7 годин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України. У Запоріжжі, наприклад, через пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу. В окремих районах Києва світла немає більше 7 годин.

Згодом Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що електропостачання в Києві планують відновити вже найближчими годинами.

За її словами, уряд провів оперативну нараду з представниками ключових міністерств, державних енергетичних компаній та служб, відповідальних за відновлювальні роботи. Після відбою повітряних тривог у всіх регіонах розпочалися ремонтні роботи, на місцях працюють енергетики та аварійні бригади.

У Києві та Кіровоградській області повне відновлення водопостачання очікується до кінця дня, а критична інфраструктура столиці вже заживлена.

Київська, Полтавська, Харківська та Сумська області наразі діють за графіками аварійних та спеціальних відключень.

«Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури», — зазначила Свириденко.

Прем’єр повідомила, що заслухала доповіді Віце-прем’єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики та Міністра внутрішніх справ щодо наслідків атаки й плану відновлення.

Відновлення електро- та водопостачання триває по всій країні. З 7:30 ранку в усіх регіонах почали працювали ремонтні бригади.

За її словами, на час проведення робіт у регіонах забезпечено альтернативні джерела енергії — працюють генератори, пункти незламності та додаткові канали зв’язку. Також посилено патрулювання поліції на вулицях і в транспорті.

Свириденко закликала місцеву владу максимально сприяти відновлювальним роботам і взаємодіяти з урядом та енергетичними компаніями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.