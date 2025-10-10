Практика судів
  1. В Україні

Юлія Свириденко розповіла, що робить уряд для відновлення електро- і водопостачання

10:29, 10 жовтня 2025
На лівому березі Києва відсутнє світло більше 7 годин.
Юлія Свириденко розповіла, що робить уряд для відновлення електро- і водопостачання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України. У Запоріжжі, наприклад, через пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу. В окремих районах Києва світла немає більше 7 годин.

Згодом Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що електропостачання в Києві планують відновити вже найближчими годинами.

За її словами, уряд провів оперативну нараду з представниками ключових міністерств, державних енергетичних компаній та служб, відповідальних за відновлювальні роботи. Після відбою повітряних тривог у всіх регіонах розпочалися ремонтні роботи, на місцях працюють енергетики та аварійні бригади.

У Києві та Кіровоградській області повне відновлення водопостачання очікується до кінця дня, а критична інфраструктура столиці вже заживлена.

Київська, Полтавська, Харківська та Сумська області наразі діють за графіками аварійних та спеціальних відключень.

«Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури», — зазначила Свириденко.

Прем’єр повідомила, що заслухала доповіді Віце-прем’єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики та Міністра внутрішніх справ щодо наслідків атаки й плану відновлення.

Відновлення електро- та водопостачання триває по всій країні. З 7:30 ранку в усіх регіонах почали працювали ремонтні бригади.

За її словами, на час проведення робіт у регіонах забезпечено альтернативні джерела енергії — працюють генератори, пункти незламності та додаткові канали зв’язку. Також посилено патрулювання поліції на вулицях і в транспорті.

Свириденко закликала місцеву владу максимально сприяти відновлювальним роботам і взаємодіяти з урядом та енергетичними компаніями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Україна війна світло вода Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності

Новий закон про бронювання чоловіків, які ухилялися від постановки на облік у ТЦК чи перебувають в розшуку, не звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області