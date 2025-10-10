У Запоріжжі пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу

АТ «Запоріжгаз» закликало мешканців міста та підприємства тимчасово зменшити використання природного газу. Причина — пошкодження газових об’єктів унаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомили в компанії, це необхідний крок для стабілізації тиску в газових мережах і запобігання можливим відключенням.
«Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», — зазначили в «Запоріжгазі».
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.
