У Запоріжжі пошкодження газових об’єктів – просять обмежити споживання газу

Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та уникнення відключень.

АТ «Запоріжгаз» закликало мешканців міста та підприємства тимчасово зменшити використання природного газу. Причина — пошкодження газових об’єктів унаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили в компанії, це необхідний крок для стабілізації тиску в газових мережах і запобігання можливим відключенням.

«Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», — зазначили в «Запоріжгазі».

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень.

