В Запорожье повреждены газовые объекты – жителей просят ограничить потребление газа

Это необходимо для стабилизации давления в сети и избегания отключений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

АТ «Запорожгаз» призвало жителей города и предприятия временно сократить использование природного газа. Причина — повреждение газовых объектов в результате вражеских обстрелов.

Как сообщили в компании, это необходимая мера для стабилизации давления в газовых сетях и предотвращения возможных отключений.

«Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это нужно, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений», — отметили в «Запорожгазе».

Специалисты уже работают над устранением последствий повреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.