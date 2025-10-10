Юлия Свириденко рассказала, что делает правительство для восстановления электро- и водоснабжения

На левом берегу Киева отсутствует свет более 7 часов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. В отдельных районах Киева света нет больше 7 часов.

Позднее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что электроснабжение в Киеве планируют восстановить уже в ближайшие часы.

По ее словам, правительство провело оперативное совещание с представителями ключевых министерств, государственных энергетических компаний и служб, ответственных за восстановительные работы. После отбоя воздушных тревог во всех регионах начались ремонтные работы, на местах работают энергетики и аварийные бригады.

В Киеве и Кировоградской области полное восстановление водоснабжения ожидается до конца дня, а критическая инфраструктура столицы уже подключена.

Киевская, Полтавская, Харьковская и Сумская области сейчас действуют по графикам аварийных и специальных отключений.

«Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно по объектам энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в атаке — баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры», — отметила Свириденко.

Премьер сообщила, что заслушала доклады Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел относительно последствий атаки и плана восстановления.

Восстановление электро- и водоснабжения продолжается по всей стране. С 7:30 утра во всех регионах начали работать ремонтные бригады.

По ее словам, на время проведения работ в регионах обеспечены альтернативные источники энергии — работают генераторы, пункты несокрушимости и дополнительные каналы связи. Также усилено патрулирование полиции на улицах и в транспорте.

Свириденко призвала местные власти максимально способствовать восстановительным работам и взаимодействовать с правительством и энергетическими компаниями.

