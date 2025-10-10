Практика судов
  1. В Украине

Юлия Свириденко рассказала, что делает правительство для восстановления электро- и водоснабжения

10:29, 10 октября 2025
На левом берегу Киева отсутствует свет более 7 часов.
Юлия Свириденко рассказала, что делает правительство для восстановления электро- и водоснабжения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины. В Запорожье, например, из-за повреждения газовых объектов просят ограничить потребление газа. В отдельных районах Киева света нет больше 7 часов.

Позднее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что электроснабжение в Киеве планируют восстановить уже в ближайшие часы.

По ее словам, правительство провело оперативное совещание с представителями ключевых министерств, государственных энергетических компаний и служб, ответственных за восстановительные работы. После отбоя воздушных тревог во всех регионах начались ремонтные работы, на местах работают энергетики и аварийные бригады.

В Киеве и Кировоградской области полное восстановление водоснабжения ожидается до конца дня, а критическая инфраструктура столицы уже подключена.

Киевская, Полтавская, Харьковская и Сумская области сейчас действуют по графикам аварийных и специальных отключений.

«Россия нанесла очередной подлый удар именно по гражданской инфраструктуре, по жизни людей и общин. Это был один из крупнейших сконцентрированных ударов именно по объектам энергетики, комбинированный удар, значительная часть ракет в атаке — баллистические. К сожалению, есть существенные повреждения энергетической инфраструктуры», — отметила Свириденко.

Премьер сообщила, что заслушала доклады Вице-премьер-министра по восстановлению Украины, Министра энергетики и Министра внутренних дел относительно последствий атаки и плана восстановления.

Восстановление электро- и водоснабжения продолжается по всей стране. С 7:30 утра во всех регионах начали работать ремонтные бригады.

По ее словам, на время проведения работ в регионах обеспечены альтернативные источники энергии — работают генераторы, пункты несокрушимости и дополнительные каналы связи. Также усилено патрулирование полиции на улицах и в транспорте.

Свириденко призвала местные власти максимально способствовать восстановительным работам и взаимодействовать с правительством и энергетическими компаниями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

правительство Украина война свет вода Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області