Верховная Рада без воды, а в правительственный квартал привезли биотуалеты, фото

В правительственный квартал Киева привезли биотуалеты, потому что воды нет – фото.

Фото: Ирина Геращенко

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После российских обстрелов в Киеве проблемы с водой и светом. Даже правительственный квартал столицы остался без воды. Как сообщила народная депутат Ирина Геращенко, в Верховную Раду подвезли машину с технической водой для базовых нужд парламента.

Также депутат рассказала, что премьер-министр Юлия Свириденко пообещала, что водоснабжение в Киеве должны возобновить до вечера.

В правительственный квартал Киева также привезли биотуалеты.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко во время выступления в Верховной Раде сообщила, что электроснабжение в Киеве планируют восстановить уже в ближайшие часы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины.

Фото: Ирина Геращенко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.