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Президент підписав закон, за яким суди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

16:38, 17 грудня 2024
Володимир Зеленський підписав закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.
Президент підписав закон, за яким суди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення
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Адміністративні суди зможуть стягнути з очільника державного органу, який не виконує судове рішення, штраф до 121 тисячі грн. Так, Президент Володимир Зеленський підписав закон №4094-IX щодо удосконалення положень про судовий контроль за виконанням судових рішень (законопроект 9462). Закон передбачає зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ.

До Кодексу адміністративного судочинства вводиться низка нових правил подання та розгляду звіту органом влади про виконання судового рішення суб’єктом владних повноважень.

Передбачається, що у разі відмови у прийнятті звіту щодо результатів виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 60 560 грн до 121 120 грн. Також суд додатково може встановити новий строк подання звіту або за власною ініціативою розглянути питання про зміну способу і порядку виконання судового рішення.

Половину суми штрафу будуть стягувати на користь заявника, а іншу половину – до бюджету.

Втім, суд за клопотанням суб’єкта владних повноважень зможе зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, що підтверджують здійснення керівником такого суб’єкта владних повноважень дій, які спрямовані на виконання судового рішення та які, на переконання суду, на момент розгляду звіту є достатніми і вичерпними.

Крім того, «велике але» міститься у нормі стосовно соціальних справ.

Закон передбачає, що якщо ж судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо), суд може зменшити розмір штрафу або взагалі звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у суб’єкта владних повноважень та вжиття його керівником всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань.

Отже, якщо в бюджеті не буде коштів на виконання судового рішення про стягнення пенсійних виплат, то керівник органу влади зможе уникнути штрафу.

Раніше ми писали, як видозміниться в частині накладення штрафів на боржників Господарський процесуальний кодекс після вступу в силу цього закону.

Також раніше «Судово-юридична газета» детально проаналізувала, які зміни будуть внесені до Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ).

Автор: Наталя Мамченко

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Президент підписав закон, за яким суди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Володимир Зеленський підписав закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

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