Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект щодо змін у Держприкордонслужбі.

Фото: radiosvoboda.org

У середу, 20 листопада, 305 нардепів підтримали зміни до Закону «Про Державну прикордонну службу України» №12057. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Документ передбачає, що військовослужбовці Державної прикордонної служби, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ.

Крім цього, військовослужбовці, що працюють у розвідувальному органі, який відповідає за охорону державного кордону, будуть зараховані в запас цього розвідувального органу.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

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