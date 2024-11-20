Прикордонники, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ — Рада прийняла закон

У середу, 20 листопада, 305 нардепів підтримали зміни до Закону «Про Державну прикордонну службу України» №12057. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Документ передбачає, що військовослужбовці Державної прикордонної служби, які звільняються з військової служби, будуть зараховані в запас ЗСУ.
Крім цього, військовослужбовці, що працюють у розвідувальному органі, який відповідає за охорону державного кордону, будуть зараховані в запас цього розвідувального органу.
Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.
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